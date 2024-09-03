Для ВСУ создают новые беспилотники: Сухаревский пояснил, как их будут использовать против РФ

По словам командующего СБС ВСУ, многофункциональные морские безэкипажные системы будут обеспечивать безопасность морских границ Украины.

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В Силах беспилотных систем (СБС) Вооруженных Сил Украины анонсировали появление новых многофункциональных морских безэкипажных систем. Об этом рассказал командующий Силами беспилотных систем Вооруженных Сил Украины полковник Вадим Сухаревский в интервью ArmyInform.

Как отмечает командующий СБС ВСУ, сейчас в Украине продолжается Research & Development-процесс — поисковая, теоретическая и экспериментальная работа для определения технической возможности создания новой техники в определенные сроки. В частности, речь идет о морских технологиях. Офицер подчеркнул, что именно благодаря безэкипажным катерам, новой тактике, и стратегии на море Украине удалось добиться значительных успехов в Черном море.

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"Многофункциональные морские безэкипажные системы – это то, что очень скоро увидит мир, увидит наше государство. Они будут обеспечивать наши морские границы. Это наша цель, и мы к ней уверенно идем", — рассказал Вадим Сухаревский.

Полковник также упомяну о создании наземных роботов, которые сегодня выполняют множество функций на фронте. По его словам, в этом направлении есть целый ряд вызовов. На данный момент разрабатывается институциональный полигон, где будут тестироваться подобные системы, испытываться тактики и тому подобное.

"Мы смотрим на годы вперед и нас интересует организация системы на долгие годы", — заявил офицер.

Напомним, по словам Вадима Сухаревского, в первых двух кварталах 2024 года ВСУ получили в шесть раз больше дронов, чем за весь 2023 год. Он подчеркнул, что в ВСУ на сегодня имеют 165 моделей беспилотников.

Кроме того, министр обороны Рустем Умеров сообщил, что в Украине создают единый центр управления беспилотными летательными аппаратами и наземными роботизированными платформами.