"Майбутнє української армії": Сухаревський відповів, чи замінять роботи солдатів на полі бою

За словами командувача Силами безпілотних систем ЗСУ, дрони є асиметричним засобом для протистояння ворогу.

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Основним завданням Сил безпілотних систем Збройних сил України є збереження життя солдата, у зв'язку з чим проводиться роботизація. Про це заявив командувач СБС ЗСУ полковник Вадим Сухаревський в інтерв'ю ArmyInform.

Говорячи про завдання, що стоять перед підрозділами Сил безпілотних систем ЗСУ, Вадим Сухаревський заявив, що роботизація і системне застосування на полі бою безпілотників різного типу — це майбутнє української армії.

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"Наша війна показала, що сила безпілотних систем — це асиметрична відповідь на будь-який масштабний збройний рух з боку противника. Армія, суспільство, виробник — це нероздільні речі. Вони мають співпрацювати разом, як ми це показуємо", — сказав український офіцер.

Крім того, за словами Вадима Сухаревського, після війни безпілотні системи стануть "валютою нашої держави". Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ вважає дрони найкращим внеском для післявоєнної економіки, щоб вийти від сировинного ринку до технологічно-промислового.

Нагадаємо, Вадим Сухаревський анонсував появу на озброєнні Сил оборони України нових багатофункціональних морських безекіпажних систем, які "забезпечуватимуть наші морські кордони".

Крім того, в Україні офіційно презентували реактивний безпілотний літальний апарат "Паляниця" дальністю близько 750 км, призначений, зокрема, для ударів по російських аеродромах.