"Буде сюрпризом": зміна структури управління в ЗСУ покращить ситуацію на полі бою, — Братчук

Коли в ЗСУ покращиться структура управління, це позитивно вплине на перебіг бойових дій, заявив речник Української добровольчої армії Сергій Братчук. Командування готує такі зміни, але про це ворогу краще не знати.

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Командування ЗСУ працює над структурними змінами, які покращать здатність української армії виконувати свою роботу на полі бою. Зокрема, суспільству слід більше звертати увагу на те, як військові стабілізують лінію фронту і руйнують плани ворога, а не на втраті територій. Ворог добре знає про проблеми, які є в Сил оборони, тому, коли зміни відбудуться, це має стати для нього сюрпризом. Про проблеми в роботі ЗСУ та про заходи, які вживатиме командування, речник Української добровольчої армії (УДА) "Південь" Сергій Братчук розповів в ефірі телеканалу "Київ24".

Братчук запропонував не акцентуватись на проблемах в армії, про які говорять, наприклад, нардепи чи пересічні громадяни у соцмережах. Втім, він визнав, що дійсно є негаразди, серед них — "комунікаційні проблеми між суміжними підрозділами". Зі слів речника УДА, бувають випадки, коли якісь підрозділи зовсім не мали інформації про ситуації зліва чи справа і через це ставались втрати території. Однак командування ЗСУ планує зміни в структурі управління, зокрема — в комунікаціях, сказав він. Результати не варто оприлюднювати, щоб вони стали несподіванкою для ЗС РФ.

"Це має бути сюрпризом для ворога зокрема. Що таке зміна структури управління? Це те, що покращить ситуацію на полі бою. Я можу лише підтримати тих, хто говорив про зміну системи управління, це можуть бути структурні зміни, і знову-таки це не має обговорюватися в публічній площині", — заявив Братчук.

Співрозмовників журналістів зауважив, що дійсно важливо знати про проблеми у війську і говорити про них. Але про це також знають вороги, тому краще "не говорити про наші плани вголос", а зосередитись на інших важливих темах, наприклад, — на руйнуванні планів росіян та стабілізації фронту.

"Треба сьогодні, на мій погляд, говорити про найголовніше. Перше, добре, що в нас воюють сили оборони, а не соціальні мережі. Друге, ми сьогодні маємо говорити про те, що нам дозволить стабілізувати лінію фронту та порушити ті ініціативи, які сьогодні демонструє на полі бою ворог. От про це треба говорити", — пролунало в ефірі.

Зазначимо, Фокус раніше писав про заяви народної депутатки Мар'яни Безуглої щодо дій командування ЗСУ. Наприклад, на початку жовтня 2024 року вона звинувачувала Генштаб у начебто втраті ЗРК Patriot, який підірвала російська балістична ракета. Наприкінці жовтня політикиня повідомила про інше рішення: про переведення лікарів у військові підрозділи. Командування відреагувало на заяву про лікарів: в Генштабі пояснили, що вони не стають піхотою, а ідуть на підсилення стабілізаційних пунктів.

Нагадуємо, 29 жовтня головний редактор "Цензор.нет" Юрій Бутусов заявив про витік інформації про виробників дронів: росіяни отримали інформацію Генштабу, включно з точними адресами. Того ж дня видання "Мілітарний" описало оновлену процедуру переведення з одного підрозділ ЗСУ в інший.