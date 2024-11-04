Колишній морпіх США загинув під час спроби рейду ГУР у Брянській області (фото)

Корі Навроцький, родом із Лансдейла, штат Пенсільванія, прибув в Україну лише два місяці тому й отримав військовий квиток у Києві 4 вересня.

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Американський солдат, який боровся за Україну, загинув 27 жовтня під час спроби рейду в Брянську область Росії. 41-річний сержант-артилерист Корі Дж. Навроцький, який служив у Корпусі морської піхоти США з 2001-го по 2021 рік, добровільно вирушив воювати за Україну. Про це повідомляє NorthPennNow.com.

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Навроцький був одним із чотирьох осіб, які загинули в бою з російською ФСБ під час рейду Інтернаціонального легіону ГУР на територію Брянської області.

Фото: Facebook | Корі Навроцкі Фото: Facebook

Фото: Facebook | Корі Навроцкі

Фото: Facebook | Корі Навроцкі

За повідомленнями російської преси, десять оперативників групи були атаковані артилерією Міноборони РФ і FPV-дронами. Навроцький, родом із Лансдейла, штат Пенсільванія, прибув в Україну лише два місяці тому й отримав військовий квиток у Києві 4 вересня.

Згідно з його особовою справою, наданою журналістам відділом комунікацій Корпусу морської піхоти США, Навроцький провів 20 років у Корпусі морської піхоти, 2021 року він пішов у відставку і провів кілька місій у Кувейті, Іраку, Афганістані та Каліфорнії.

У морській піхоті він був сержантом-артилеристом, нагороджений Бронзовою зіркою за доблесть, отримав безліч інших медалей за час служби в морській піхоті, включно з двома медалями "Пурпурне серце".

"З розбитим і важким серцем дізналася, що мій син Корі загинув під час бойових дій в Україні", — написала мати загиблого військового Сенді у Facebook.

Член Палати представників Пенсільванії Стів Малагарі висловив співчуття у зв'язку зі смертю Навроцького.

"Сьогодні вранці наша спільнота сумує про втрату одного з наших. Корі Джон Навроцкі, 41 рік, із Лансдейла, ветеран морської піхоти США з 20-річним стажем, який пішов у відставку у званні 1-го сержанта Корпусу морської піхоти США, загинув у бою в неділю під час бойових дій в Україні", — повідомили представники Пенсільванії.

Нагадаємо, що аналітик назвав проблеми від методів атак ЗС РФ із "Шахедами", які ускладнюють виявлення.

Також повідомлялося, що технічні особливості російського Су-57 випадково потрапили в центр уваги.