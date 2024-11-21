При взрыве самодельного дрона: на войне в Украине погиб доброволец из Грузии

Леван приехал в Украину вскоре после начала полномасштабного вторжения и основной военный опыт получил именно здесь.

На войне в Украине погиб грузинский доброволец, 24-летний Леван Лохишвили. Это произошло в Херсонской области 19 ноября во время взрыва самодельного дрона. Об этом сообщает "Эхо Кавказа".

"Мы вели работу по подготовке разведывательно-обзорных позиций. Мы проработали час и услышали звук дрона, так называемого самодельного дрона. Мы подождали некоторое время, однако в какой-то момент дрон ударил в Левана. Нас было четверо. Леван умер дома. Еще в одного бойца попал осколок дрона и ранил его. Другой получил контузию", — рассказал побратим Александр Рогава.

Мужчина до приезда в Украину работал поваром. В Украину он прибыл 29 марта 2022 года. Через год Леван на время вернулся в Грузию, однако весной 2024 года решил снова поехать в Украину.

Леван Лохишвили был военнослужащим третьей роты 220-го батальона 126-й Одесской бригады. Эта группа состоит преимущественно из добровольцев.

"Леван проходил обязательную военную службу только в Грузии. Остальной военный опыт получил в Украине. Здесь он прошел подготовительные курсы. Он был гибким, все задачи, которые мы давали ему на полигоне, выполнял за пять минут как профессиональный военный. Он был очень умным и ответственным человеком", — добавил побратим.

Напомним, что 30 октября в боях за Донбасс погиб выходец из Полтавы Александр Верховский с позывным "Дрон". Он получил смертельное ранение возле Ильинки Покровского района.

Добавим, что на фронте погиб украинский актер Петр Великий. Он проработал в театре в течение 20 лет, сыграл более 35 ролей.