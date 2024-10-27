Президентка Грузії відмовилася визнати результати виборів і оголосила акцію протесту

Опозиція, чиї екзитполи показували, що "Мрію" підтримують 40-42%, впевнена, що вибори були "вкраденіʼ

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Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі відмовилася визнати результати парламентських виборів та оголосила акцію протесту. Про це пише ВВС.

Лідерка Грузії заявила, що не визнає офіційних результатів проведених 26 жовтня парламентських виборів, згідно з якими більшість отримала правляча партія "Грузинська мрія". Вона закликала грузинів у понеділок, 28 жовтня, вийти на акцію протесту.

"Я не визнаю цих виборів. Ці вибори не можуть бути визнані. Це те саме, що визнання приходу сюди Росії, підпорядкування Грузії Росії", — сказала вона.

Саломе Зурабішвілі вважає, що результати голосування були "тотально сфальшовані" на користь "Грузинської мрії".

"Ми стали свідками та жертвами російської спецоперації. Я приїхала в країну не для цього. Наші пращури не для цього жили, і ми цього не приймемо. Ніхто не може відібрати у Грузії європейське майбутнє", — підсумувала Зурабішвілі.

Втім, вплинути на ситуацію президентка Грузії за своєю посадою особливо не може.

Грузинська центральна виборча комісія опрацювала майже всі голоси виборців, які показали, що "Грузинська мрія" набирає 54%.

З цим не погоджується опозиція, чиї екзитполи показували, що "Мрію" підтримують 40-42%. Опозиціонери впевнені, що вибори були "вкраденіʼ.

Нагадаємо, що у виборах в Грузії взяли участь 18 партій. Правляча партія "Грузинська мрія" балотується на четвертий термін — це безпрецедентний випадок в історії незалежної Грузії.