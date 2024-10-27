Президент Грузии отказалась признать результаты выборов и объявила акцию протеста

Оппозиция, чьи экзитполы показывали, что "Мрию" поддерживают 40-42%, уверена, что выборы были "украдены

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Президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась признать результаты парламентских выборов и объявила акцию протеста. Об этом пишет ВВС.

Лидер Грузии заявила, что не признает официальных результатов проведенных 26 октября парламентских выборов, согласно которым большинство получила правящая партия "Грузинская мечта". Она призвала грузин в понедельник, 28 октября, выйти на акцию протеста.

"Я не признаю этих выборов. Эти выборы не могут быть признаны. Это то же самое, что признание прихода сюда России, подчинение Грузии России", — сказала она.

Саломе Зурабишвили считает, что результаты голосования были "тотально сфальсифицированы" в пользу "Грузинской мечты".

"Мы стали свидетелями и жертвами российской спецоперации. Я приехала в страну не для этого. Наши предки не для этого жили, и мы этого не примем. Никто не может отобрать у Грузии европейское будущее", — подытожила Зурабишвили.

Впрочем, повлиять на ситуацию президент Грузии по своей должности особо не может.

Грузинская центральная избирательная комиссия обработала почти все голоса избирателей, которые показали, что "Грузинская мечта" набирает 54%.

С этим не согласна оппозиция, чьи экзитполы показывали, что "Мрию" поддерживают 40-42%. Оппозиционеры уверены, что выборы были "украдены".

Напомним, что в выборах в Грузии приняли участие 18 партий. Правящая партия "Грузинская мечта" баллотируется на четвертый срок — это беспрецедентный случай в истории независимой Грузии.