Протесты в Грузии: участники акции подожгли здание парламента (видео)

Протестующие начали использовать файеры и бросать их в административное здание. Также они начали возводить баррикады — сносить фрагменты ограждений, использовать скамейки и стенды.

В Тбилиси у здания парламента продолжается акция протеста против отказа властей от европейского курса Грузии и против правительства. В знак протеста участники акции зажгли здание парламента. Об этом сообщает Рravda.georgia.

Отмечается, что протестующие начали использовать файеры и бросать их в административное здание и один из них не попал в стену, а выбил стекло и упал в один из кабинетов. Это вызвало пожар в середине здания.

Как пишет"Кавказский Узел", протестующие начали возводить баррикады возле здания парламента Грузии. Они начали сносить фрагменты ограждений, использовать скамейки и стенды.

Между тем США решили приостановить стратегическое сотрудничество с Грузией из-за последних событий.

"Решение "Грузинской мечты" приостановить вступление в ЕС является предательством Конституции Грузии. Мы осуждаем чрезмерную силу, применяемую против грузин, осуществляющих право на свободу протеста, и приостановили наше стратегическое партнерство с Грузией", — написал в Х представитель Госдепа Мэттью Миллер.

Одновременно на сайте Госдепа опубликовано большое заявление.

"Различные антидемократические действия "Грузинской мечты" нарушили основные принципы нашего стратегического партнерства, которое основывалось на общих ценностях и приверженности демократии, верховенству закона, гражданскому обществу, уважению прав человека и основных свобод, а также усилиям борьбы с коррупцией. В результате США приостановили действие этого механизма", — говорится в сообщении.

Протесты в Тбилиси Фото: Эхо Кавказа

Госдепартамент считает, что решение "Грузинской мечты" противоречит обещанию об интеграции в ЕС и НАТО, которое закреплено в конституции страны.

"Остановив процесс вступления Грузии в ЕС, "Грузинская мечта" отвергла возможность более тесных связей с Европой и сделала Грузию более уязвимой для Кремля", — считают в Вашингтоне.

Протесты в Тбилиси Фото: Эхо Кавказа

США также осудили применение чрезмерной силы против демонстрантов и призывают все стороны обеспечить мирное проведение протестов.

Напомним, что в Грузии 28 ноября начались масштабные протесты из-за того, что правительство страны отказалось от переговоров по вступлению Грузии в Евросоюз. Митинги начали разгонять правоохранители, а в ход пошли водометы.