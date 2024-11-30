Протести в Грузії: учасники акції підпалили будівлю парламенту (відео)

Протестувальники почали використовувати фаєри і кидати їх в адміністративну будівлю. Також вони почали зводити барикади — зносити фрагменти огорож, використовувати лавки та стенди.

У Тбілісі біля будівлі парламенту триває акція протесту проти відмови влади від європейського курсу Грузії та проти уряду. На знак протесту учасники акції запалили будівлю парламенту. Про це повідомляє Рravda.georgia.

Зазначається, що протестувальники почали використовувати фаєри і кидати їх в адміністративну будівлю і один з них не поцілив у стіну, а вибив скло і впав в один із кабінетів. Це спричинило пожежу в середині будівлі.

Як пише "Кавказький Вузол", протестувальники почали зводити барикади біля будівлі парламенту Грузії. Вони почали зносити фрагменти огорож, використовувати лавки та стенди.

Між тим США вирішили призупинити стратегічну співпрацю з Грузією через останні події.

"Рішення "Грузинської мрії" призупинити вступ до ЄС є зрадою Конституції Грузії. Ми засуджуємо надмірну силу, що застосовується проти грузинів, які здійснюють право на свободу протесту, і призупинили наше стратегічне партнерство з Грузією", — написав в Х представник Держдепу Меттью Міллер.

Одночасно на сайті Держдепу опубліковано велику заяву.

"Різні антидемократичні дії "Грузинської мрії" порушили основні засади нашого стратегічного партнерства, яке ґрунтувалося на спільних цінностях та прихильності демократії, верховенству закону, громадянському суспільству, повазі прав людини та основних свобод, а також зусиллям боротьби з корупцією. В результаті США призупинили дію цього механізму", — йдеться в повідомленні.

Протести в Тбілісі Фото: Ехо Кавказу

Держдепартамент вважає, що рішення "Грузинської мрії" суперечить обіцянці про інтеграцію до ЄС та НАТО, яка закріплена у конституції країни.

"Зупинивши процес вступу Грузії до ЄС, "Грузинська мрія" відкинула можливість тісніших зв'язків з Європою і зробила Грузію більш вразливою для Кремля", — вважають у Вашингтоні.

Протести в Тбілісі Фото: Ехо Кавказу

США також засудили застосування надмірної сили проти демонстрантів та закликають усі сторони забезпечити мирне проведення протестів.

Нагадаємо, що в Грузії 28 листопада почались масштабні протести через те, що уряд країни відмовився від перемовин щодо вступу Грузії до Євросоюзу. Мітинги почали розганяти правоохоронці, а в хід пішли водомети.