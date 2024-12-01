В Тбілісі люди кидають "коктейлі Молотова" в поліцію: яка реакція грузинів в ЗСУ та політиків

Після того, як уряд Грузії відмовився від європейської інтеграції, громадяни вийшли на мітинги, почали будувати барикади і 1 грудня могли застосувати "коктейлі Молотова", повідомили журналісти.

Громадяни Грузії, які вийшли на протести проти уряду і скасування європейського вибору, застосовують проти поліції феєрверки, зелені лазерні указки та, ймовірно, "коктейлі Молотова". На відео телеканалу Imedi видно машину правоохоронців, кабіну якої могли підпалити запалювальною сумішшю. Фокус зібрав інформації грузинських ЗМІ про події в Тбілісі, а також коментарі політиків та бійців "Кавказького легіону".

Журналісти проурядового телеканалу Imedi TV заявили, що громадяни, які протестують проти уряду, мають "коктейлі Молотова", якими кидають в поліцію. При цьому громадян називають протестувальниками в лапках. На кадрах інциденту бачимо машину, яку поліція Тбілісі використовує для боротьби з людьми: з кабіни летять іскри та видно вогонь. Можливе місце, де сталась подія — вулиця Чинчадзе поруч з будівлею парламенту.

"Мирні" протестувальники підпалили поліцію коктейлем Молотова", — ідеться у короткому повідомленні телеканалу.

Події в Грузії — деталі

Тим часом на порталі "Радіо Свобода. Грузія" з'явились інші кадри заворушень в Тбілісі. На відео видно натовп громадян, які мають "засіб ураження" — феєрверки, а також зелені лазери, які мали б засліпити противника. Проти них виступають правоохоронці, озброєні водометами, кийками, сльозогінним газом та зброєю з гумовими кулями.

Яка реакція грузинських патріотів та політиків

Голова військового комітету "Кавказького союзу", засновник і куратор "Кавказького легіону" Ладо Гамсахудіа (Lado Gamsakhurdia) написав в соцмережі X (Twitter) про можливість долучення до подій в Грузії. При цьому бійці "Кавказького легіону" перебувають на російсько-українській війні та воюють проти росіян на східному фронті, свідчать дописи у Telegram-каналі підрозділу.

"Командири грузинських підрозділів, які входять до військового комітету Кавказького Союзу, на позачерговій нараді вирішили повернутися до Грузії та чекають сигналу від президента Грузії! Готові захистити населення Грузії будь-яким способом", — написав він.

На порталі "Радіо Свобода. Грузія" з'явилась заява чинної президентки Саломе Зурабішвілі. Зурабішвілі зустрілась з представниками політичних партій та громадських організацій. Політикиня пояснила, що протест має залишатись "вільним та спонтанним", у ньому не будуть брати участь політики, а вся підтримка, яку планують надавати — правова допомога для затриманих та подальша сплата штрафів, якщо буде потреба. Також вона заперечила, що в Грузію повертаються військові, які воюють проти росіян на боці України. З її слів — це провокація, а єдиний план дій — примусити Конституційний суд скасувати результати виборів 26 жовтня, на яких, ймовірно, було надто багато фальсифікацій.

З'явилась також реакція країн Балтії на події в Грузії. Лідери трьох країн, Литви, Латвії, Естонії, написали в X, що планують запровадити санкції проти грузинських політиків, які віддали наказ застосовувати насилля до протестувальників, ідеться на порталі "Радіо Свобода. Грузія".

Зазначимо, протести в Грузії почались після голосування 26 жовтня та після рішення урядовців відкласти вступ до Європейського Союзу до 2029 року. Громадяни Грузії після цього почали щовихідних виходити з протестами. 29 листопада відбувся силовий розгін мітингу біля грузинського парламенту: людей били, поливали водою, застосовували сльозогінний газ. Наступного вечора — ще один силовий розгін, під час якого спробували підпалити парламент. Орієнтовна кількість затриманих — до двох сотень осіб. Протести охопили Тбілісі та інші міста (Батумі, Зугдіді, Кутаїсі, Телаві, Гурджаан). На фото та відео з місця подій видно людей, які почали будувати барикади.

Нагадуємо, 19 листопада відбулись заворушення у підконтрольній РФ частині Абхазії, за підсумками якого подав у відставку місцевий проросійський президент.