В Бельгии в новогоднюю ночь сожгли 60 авто: полиция арестовала 159 человек (видео)

Брюссель был охвачен хаосом в канун Нового года. Пожарных, которые пытались тушить горящие машины, забрасывали коктейлями Молотова.

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В новогоднюю ночь в Брюсселе, столице Бельгии, гуляки подожгли десятки автомобилей и забросали экстренные службы коктейлями Молотова. Город столкнулся с волной беспорядков. Об этом пишет POLITICO.

В Брюсселе в новогоднюю ночь сожгли 60 авто

Полиция арестовала 159 человек в бельгийской столице в канун Нового года и и отреагировала на более чем 1700 инцидентов по всему городу, согласно сообщениям СМИ. Большая часть беспорядков произошла в западных и южных районах Брюсселя, включая коммуны Моленбек и Андерлехт.

По данным пожарной службы Брюсселя, сгорело не менее 60 автомобилей, а пожарных, пытавшихся потушить пожар, забрасывали камнями и бутылками с зажигательной смесью, что в некоторых случаях вынудило их отступить. О пострадавших пожарных не сообщается.

"Это было настоящее безумие. Мы были там, чтобы помочь, а в нас летели коктейли Молотова ", — рассказал представитель пожарной службы Брюсселя Вальтер Дериув.

В полночь в ночном небе затрещали фейерверки, несмотря на запрет на пиротехнику в городе. В ранние часы среды утром в центре города продолжали запускаться сигнальные ракеты и петарды, а некоторые даже запускали фейерверки в прохожих.

В Брюсселе в новогоднюю ночь сожгли 60 авто

Беспорядки вспыхнули, несмотря на ряд мер властей, направленных на борьбу с преступностью в канун Нового года. Они включали противоречивый комендантский час для лиц моложе 16 лет в Андерлехте, первое в истории объединение шести полицейских зон Брюсселя под центральным командованием и развертывание сотен дополнительных офицеров.

Тем временем во втором по величине городе Бельгии Антверпене также произошли беспорядки и пожары, полиция зафиксировала 49 арестов .

Беспорядки в канун Нового года — ежегодное явление в Бельгии: в 2023 году в столице было арестовано более 200 человек, а в 2022 году — 160 .

"К сожалению, это становится обычным явлением", — сказал Дериу.

Напомним, в среду, 1 января, во время празднования Нового года в Новом Орлеане, штат Луизиана, водитель пикапа протаранил толпу на Бурбон-стрит, убив по меньшей мере 10 человек и ранив еще 30.