Теракт в Новом Орлеане: водитель пикапа, который убил 10 человек и ранил еще десятки, мертв (видео)

Машина на скорости влетела в толпу людей на одной из улиц Нового Орлеана, которая известна своей ночной жизнью. Полиция отмечает, что атака была преднамеренной. ФБР расследует трагедию "как теракт".

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В среду, 1 января, во время празднования Нового года в Новом Орлеане, штат Луизиана, водитель пикапа протаранил толпу на Бурбон-стрит, убив по меньшей мере 10 человек и ранив еще 30. По данным полиции, мужчина действовал преднамеренно и также стрелял в правоохранителей, двое из которых находятся в стабильном состоянии. Об этом сообщает CNN.

Подозреваемый в нападении мертв, заявил журналистам представитель федеральных правоохранительных органов. ФБР и полиция проводят обыски транспортного средства, чтобы установить мотив.

Инцидент произошел в среду утром, за несколько часов до футбольного матча Sugar Bowl, который традиционно собирает тысячи фанатов со всей страны. В момент наезда люди праздновали Новый год на улице Бурбон, которая славится своей ночной жизнью. Очевидцы рассказали, что предновогодние гуляния превратились в ужас. Было слышно крики людей.

Полиция Нового Орлеана сообщает, что водитель объехал баррикады. Предварительная информация свидетельствует, что большинство пострадавших — местные жители, а не туристы.

"Этот человек пытался переехать как можно больше людей", — сказала уперинтендант полиции Нового Орлеана Энн Киркпатрик.

Мэр Нового Орлеана Латойя Кантрелл назвала трагедию "террористической атакой", однако помощница специального агента ФБР Алетея Дункан заявила, что "это не террористическое событие", отмечает CNN.

Однако впоследствии в ФБР сообщили, что расследуют трагедию в Новом Орлеане "как теракт".

Президент США Джо Байден был проинформирован об инциденте. В заявлении Белого дома говорится, что федеральные власти оказывают местным правоохранителям всю необходимую поддержку.

Напомним, 20 декабря автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке в немецком Магдебурге. В результате нападения погибли пять человек, среди которых четверо взрослых и девятилетний мальчик. Среди пострадавших — украинка 1972 года рождения.

По данным Bild, подозреваемый родом из Саудовской Аравии. 50-летний Талеб А. работал психиатром. Мужчина эмигрировал в Германию в марте 2006 года, получил статус беженца в июле 2016 года.