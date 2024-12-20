Мужчина, устроивший теракт в Магдебурге, психиатр из Саудовской Аравии и работал в клинике, — СМИ

Точное количество погибших на рождественской ярмарке до сих пор неизвестно. Сообщается о 80 пострадавших.

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Водитель, въехавший в толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге, родом из Саудовской Аравии и взял автомобиль BMW напрокат. Ему около 50 лет. Вероятно, в авто также была взрывчатка. Об этом сообщает Bild со ссылкой на источники в полиции.

Теракт в Магдебурге

До сих пор неизвестно точное количество погибших. Премьер-министр Саксонии-Анхальт Райнер Эрих Хазелофф (ХДС) объявил, что погибло как минимум два человека, в том числе, по его словам, маленький ребенок.

Bild утверждает, что погибших — 11 человек.

Также сообщается, что выросло количество пострадавших — до 80 человек. 15 получили очень тяжелые ранения.

Полиция в Магдебурге Фото: Volksstimme

Полиция сразу задержала террориста. По информации силовиков, арестованный в Магдебурге подозреваемый еще не был известен властям Германии как исламист. По предварительным данным, мужчина родился в 1974 году, он родом из Саудовской Аравии. По данным BILD, он работал врачом в Магдебургской клинике. Сообщается, что его зовут Талеб А., он 50-летний специалист-психиатр. Мужчина проживает в Германии с 2006 года. В июле 2016 года его признали беженцем.

Отмечается, что буквально на днях была восьмая годовщина ужасного нападения на рождественскую ярмарку на берлинской Брайтшайдплац. В 2016 году исламист Анис Амри совершил нападение на близлежащую рождественскую ярмарку, убив двенадцать человек – еще одна жертва позже скончалась от полученных ранений.

Магдебург, расположенный к западу от Берлина, является столицей земли Саксония-Анхальт и насчитывает около 240 000 жителей. Ужасная катастрофа произошла менее чем через месяц после того, как министр внутренних дел Германии Нэнси Фазер заявила, что, хотя в этом году нет никаких конкретных признаков опасности для рождественских ярмарок, было бы разумно проявлять бдительность.

На опубликованном видео с камер наблюдения видно, что темный автомобиль на огромной скорости проносится по рождественской ярмарке, сбивая людей. Полиция утверждает, что водитель проехал не менее 400 метров и специально вилял, чтобы зацепить как можно больше людей. Его удалось остановить, когда он пытался развернуться и сбить еще больше людей.

Напомним, Фокус писал о теракте в Магдебурге. На тот момент было известно о 60 пострадавших. Также СМИ писали об одном погибшем.