Чоловік, який влаштував теракт у Магдебурзі, психіатр із Саудівської Аравії і працював у клініці, — ЗМІ

Точна кількість загиблих на різдвяному ярмарку досі невідома. Повідомляється про 80 постраждалих.

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Водій, який в'їхав у натовп на різдвяному ярмарку в Магдебурзі, родом із Саудівської Аравії і взяв автомобіль BMW напрокат. Йому приблизно 50 років. Ймовірно, в авто також була вибухівка. Про це повідомляє Bild із посиланням на джерела в поліції.

Теракт у Магдебурзі

Досі невідома точна кількість загиблих. Прем'єр-міністр Саксонії-Ангальт Райнер Еріх Хазелофф (ХДС) оголосив, що загинуло щонайменше двоє людей, зокрема, за його словами, маленька дитина.

Bild стверджує, що загиблих — 11 осіб.

Також повідомляється, що зросла кількість постраждалих — до 80 осіб. 15 отримали дуже важкі поранення.

Поліція в Магдебурзі Фото: Volksstimme

Поліція одразу затримала терориста. За інформацією силовиків, заарештований у Магдебурзі підозрюваний ще не був відомий владі Німеччини як ісламіст. За попередніми даними, чоловік народився 1974 року, він родом із Саудівської Аравії. За даними BILD, він працював лікарем у Магдебурзькій клініці. Повідомляється, що його звати Талеб А., він 50-річний фахівець-психіатр. Чоловік проживає в Німеччині з 2006 року. У липні 2016 року його визнали біженцем.

Зазначається, що буквально днями була восьма річниця жахливого нападу на різдвяний ярмарок на берлінській Брайтшайдплац. У 2016 році ісламіст Аніс Амрі здійснив напад на прилеглий різдвяний ярмарок, убивши дванадцять осіб — ще одна жертва пізніше померла від отриманих поранень.

Магдебург, розташований на захід від Берліна, є столицею землі Саксонія-Ангальт і налічує приблизно 240 000 жителів. Жахлива катастрофа сталася менш ніж за місяць після того, як міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фазер заявила, що, хоча цього року немає жодних конкретних ознак небезпеки для різдвяних ярмарків, було б розумно проявляти пильність.

На опублікованому відео з камер спостереження видно, що темний автомобіль на величезній швидкості проноситься різдвяним ярмарком, збиваючи людей. Поліція стверджує, що водій проїхав щонайменше 400 метрів і спеціально виляв, щоб зачепити якомога більше людей. Його вдалося зупинити, коли він намагався розвернутися і збити ще більше людей.

Нагадаємо, Фокус писав про теракт у Магдебурзі. На той момент було відомо про 60 постраждалих. Також ЗМІ писали про одного загиблого.