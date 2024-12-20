На різдвяному ярмарку в Німеччині автомобіль в'їхав у натовп людей: багато постраждалих (відео)

Водій автомобіля BMW на повній швидкості збивав людей у центрі німецького Магдебурга. Спочатку журналісти повідомили про 11 загиблих і 60 постраждалих, але пізніше виправили дані.

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Автомобіль в'їхав у натовп людей на різдвяному ярмарку в німецькому Магдебурзі. Унаслідок теракту щонайменше 1 людина загинула і кілька дістали поранення, повідомив німецький портал T-Online.

Спочатку німецькі журналісти повідомили про 11 загиблих і 60 постраждалих, але пізніше портал T-Online видалив цю новину. Представник уряду землі Саксонія-Ангальт повідомив, що це був навмисно організований злочин.

Різдвяний ярмарок Магдебурга розташований на Старому ринку в центрі міста, поруч із місцевою ратушею.

Очевидець розповів, що різдвяний базар був переповнений машинами швидкої допомоги та поліцією. Таблоїд Bild писав про 20 постраждалих, теракт влаштував водій автомобіля BMW темного кольору, його відразу затримали.

Пізніше рятувальна служба Магдебурга повідомила про те, що постраждали від 60 до 80 осіб унаслідок теракту на різдвяному ярмарку. Жінка з-поміж очевидців розповіла, що терорист поїхав у "найказковіший район різдвяного ярмарку", де перебувало особливо багато сімей із дітьми. Їй вдалося відстрибнути вбік разом із дитиною.

За даними видання Volksstimme, ситуація в центрі Магдебурга вкрай заплутана, можуть бути десятки загиблих.

Нагадаємо, в Уельсі заарештували 46-річного громадянина США Даніеля Андреаса Сан-Дієго, якого підозрювали у скоєнні терактів у 2003 році. Дієго ховався від поліції 20 років, його вважали найбільш розшукуваним терористом.

У жовтні цього року стався теракт на території турецької аерокосмічної корпорації TUSAŞ в Анкарі.