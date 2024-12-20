На рождественской ярмарке в Германии автомобиль въехал в толпу людей: много пострадавших (видео)

Водитель автомобиля BMW на полной скорости сбивал людей в центре немецкого Магдебурга. Изначально журналисты сообщили об 11 погибших и 60 пострадавших, но позднее исправили данные.

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Автомобиль въехал в толпу людей на рождественской ярмарке в немецком Магдебурге. В результате теракта минимум 1 человек погиб и несколько получили ранения, сообщил немецкий портал T-Online.

Изначально немецкие журналисты сообщили об 11 погибших и 60 пострадавших, но позднее портал T-Online удалил эту новость. Представитель правительства земли Саксония-Анхальт сообщил, что это было преднамеренно организованное преступление.

Рождественская ярмарка Магдебурга расположена на Старом рынке в центре города, рядом с местной ратушей.

Очевидец рассказал, что рождественский базар был переполнен машинами скорой помощи и полицией. Таблоид Bild пиcал о 20 пострадавших, теракт устроил водитель автомобиля BMW темного цвета, его сразу задержали.

Позднее спасательная служба Магдебурга сообщила о том, что пострадали от 60 до 80 человек в результате теракта на рождественской ярмарке. Женщина из числа очевидцев рассказала, что террорист поехал в "самый сказочный район рождественской ярмарки", где находилось особенно много семей с детьми. Ей удалось отпрыгнуть в сторону вместе с ребенком.

По данным издания Volksstimme, ситуация в центре Магдебурга крайне запутанная, могут быть десятки погибших.

Напомним, в Уэльсе арестовали 46-летнего гражданина США Даниэля Андреаса Сан-Диего, которого подозревали в совершении терактов в 2003 году. Диего прятался от полиции 20 лет, его считали самым разыскиваемым террористом.

В октябре этого года произошел теракт на территории турецкой аэрокосмической корпорации TUSAŞ в Анкаре.