В Британии арестовали одного из самых разыскиваемых террористов: ФБР искало более 20 лет

Подозреваемый совершил два теракта в Калифорнии в течение августа-сентября 2003 года, после чего исчез. В 2009 году он был признан "самым разыскиваемым террористом".

46-летний гражданин США Даниэль Андреас Сан-Диего, которого подозревали в совершении терактов в 2003 году, был арестован британскими правоохранителями в Уэльсе после 20 лет укрытия. Об этом сообщает The Guardian.

По данным ФБР, арестованный "имел связи с экстремистскими группами, которые борются за права животных", был убежденным веганом, владел пистолетом и имел ряд татуировок, в том числе изображения горящих склонов и зданий.

Профайл на Андреса Сан-Диего (фото: ФБР)

Он в течение 20 лет находился в списке "самых разыскиваемых террористов" ФБР. Мужчину подозревают в двух взрывах, которые произошли в биотехнологической корпорации в городе Эмеривилл и пищевой компании в Плезантоне, штат Калифорния, которые произошли в августе и сентябре 2003 года.

Тогда в результате терактов никто не пострадал, однако в ФБР убеждены, что один из них был направлен против спасателей, которые одними из первых прибыли на место происшествия. Сам Сан-Диего исчез из поля зрения правоохранителей в октябре 2003 года, а шесть лет спустя оказался в списке самых опасных террористов.

СМИ пишет, что 24 ноября Сан-Диего доставили после ареста в Вестминстерский магистратский суд для начала процедуры экстрадиции подозреваемого в США после объявления обвинений.

"Арест Даниэла Сан-Диего после более 20 лет демонстрирует, что независимо от того, сколько времени пройдет, ФБР найдет вас и привлечет к ответственности", — заявил директор ФБР Кристофер Рэй.

Напомним, Фокус писал, что ФБР объявило вознаграждение в 10 млн долларов за информацию о разыскиваемом российском хакере. Перед началом полномасштабного вторжения в Украину хакеры ГРУ РФ похитили множество данных об украинцах и даже выставили их на продажу. В этом им помог гражданин России Амин Стигал, считают в ФБР.

Также мы рассказывали, как полиция арестовала серийного вора, который прятался под кроватью. Копы пришли задерживать подозреваемого в восьми кражах, а тот спрятался под кроватью, думая, что его не найдут. Однако полицейские довольно быстро разгадали намерение преступника.