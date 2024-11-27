У Британії заарештували одного з найрозшукуваніших терористів: ФБР шукало понад 20 років

Підозрюваний скоїв два теракти у Каліфорнії протягом серпня-вересня 2003 року, після чого зник. У 2009 році його було визнано "найбільш розшукуваним терористом".

46-річний громадянин США Даніель Андреас Сан-Дієго, якого підозрювали у вчиненні терактів у 2003 році, був заарештований британськими правоохоронцями у Вельсі після 20 років переховування. Про це повідомляє The Guardian.

За даними ФБР, арештований "мав зв’язки з екстремістськими групами, які борються за права тварин", був переконаним веганом, володів пістолетом і мав низку татуювань, зокрема зображення палаючих схилів і будівель.

Профайл на Андреса Сан-Дієго (фото: ФБР)

Він протягом 20 років перебував у списку "найбільш розшукуваних терористів" ФБР. Чоловіка підозрюють у двох вибухах, які відбулися в біотехнологічній корпорації в місті Емерівілл та харчовій компанії в Плезантоні, штат Каліфорнія, які сталися в серпні та вересні 2003 року.

Тоді внаслідок терактів ніхто не постраждав, однак у ФБР переконані, що один з них був спрямований проти рятувальників, які одними з перших прибули на місце події. Сам Сан-Дієго зник з поля зору правоохоронців у жовтні 2003 року, а шість років потому опинився у списку найнебезпечніших терористів.

ЗМІ пише, що 24 листопада Сан-Дієго доправили після арешту до Вестмінстерського магістратського суду для початку процедури екстрадиції підозрюваного до США після оголошення обвинувачень.

"Арешт Даніела Сан-Дієго після понад 20 років демонструє, що незалежно від того, скільки часу мине, ФБР знайде вас і притягне до відповідальності", – заявив директор ФБР Крістофер Рей.

Нагадаємо, Фокус писав, що ФБР оголосив винагороду в 10 млн доларів за інформацію про розшукуваного російського хакера. Перед початком повномасштабного вторгнення в Україну хакери ГРУ РФ викрали безліч даних про українців і навіть виставили їх на продаж. У цьому їм допоміг громадянин Росії Амін Стігал, вважають у ФБР.

Також ми розповідали, як поліція заарештувала серійного злодія, який ховався під ліжком. Копи прийшли затримувати підозрюваного у восьми крадіжках, а той заховався під ліжком, думаючи, що його не знайдуть. Однак поліцейські доволі швидко розгадали намір злочинця.