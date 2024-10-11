Думав не знайдуть: поліція заарештувала серійного злодія, який ховався під ліжком (відео)

Поліція прийшла затримувати підозрюваного у восьми крадіжках, а той заховався під ліжком, думаючи, що його не знайдуть. Однак поліцейські доволі швидко розгадали намір злочинця.

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В графстві Південний Глостершир, що у Великій Британії, місцева поліція зіткнулася з комічним інцидентом. Коли поліцейські розшукували 43-річного грабіжника в одному з помешкань, то під час обшуку підозрюваного знайшли під ліжком, пише видання The Daily Mail.

Журналісти пишуть, що цей інцидент стався 1 жовтня, коли поліцейські в межах тижневого рейду вийшли на підозрюваного. Чоловіка підозрюють у крадіжці електроінструментів, велосипедів і садової техніки, яку він міг здійснити у лютому-березні цього року.

Відео затримання підозрюваного

Коли поліцейські увійшли до кімнати, як видно на відеозаписі, вони не знайшли ніяких слідів перебування. Коли офіцер пригнувся та заглянув під ліжко, він побачив там підозрюваного і запитав: "Що сталося?".

Після цього підозрюваний виліз з-під ліжка і почав вдавати, що не знає, за що його арештували.

"Я знаю, але я не буду брехати… Мене розшукують?", — перепитав чоловік. На що отримав відповідь від іншої поліцейської, що його підозрюють у скоєнні восьми крадіжок.

"Восьми?" — іронічно запитав її колега, що видно на кадрах відеозапису з нагрудної камери поліцейського.

ЗМІ додає, що правоохоронці вийшли на чоловіка після тижневого рейду, завдяки якому поліція паралельно розкрила ще кілька злочинів. Наразі відомо, що підозрюваного звільнити під заставу на час проведення слідства.

Нагадаємо, Фокус повідомляв, що на Рівненщині водій намагався втекти від поліції та подзвонив копам. Порушник, перебуваючи під наркотичним сп'янінням, намагався втекти від копів.