GTA під "кайфом": на Рівненщині водій намагався втекти від поліції та подзвонив копам

Порушник, перебуваючи під наркотичним сп'янінням, намагався втекти від копів. Під час погоні він подзвонив за номером 102 і сказав, що за ним женуться поліцейські машини.

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У Рівненській області невідомий зателефонував до поліції та повідомив, що їде на великій швидкості та що його переслідують поліцейські. Пізніше правоохоронці затримали водія, який перебував під дією наркотичних речовин. Про цей випадок повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький в Facebook.

За словами Білошицького, у Волинській області на станції патрульної поліції було затримано водія, який, за попередніми ознаками, перебував у стані наркотичного сп'яніння.

"Той вирішив, що втекти від поліцейських — це хороша ідея, тому рушив в напрямку Рівного. Орієнтування про втікача одразу отримали рівненські патрульні. Водій летів 150+ км/год, тому поліцейські припустили, що їхатиме він центральною вулицею міста і створили штучний затор", — повідомив представник поліції.

Білошицький відзначає, що горе-водію "діватися" було нікуди, він зменшив швидкість і зупинився. Проходити огляд на стан наркотичного сп'яніння затриманий кермувальник відмовився.

"Проте, всі "плюшки" за п'ять зірочок погоні [Білошицький натякнув на гру GTA. — Ред.] все ж отримав", — заявив заступник начальник патрульної поліції та порекомендував "не повторювати в реальному житті" дії затриманого горе-водія.

13 травня Фокус повідомляв, що в Україні планують посилити покарання для злісних порушників ПДР. За словами представника Патрульної поліції Олексія Білошицького, наразі потрібна більш актуалізована і конкретизована відповідальність для системних порушників дорожнього руху.

12 липня нові правила оформлення правил ПДР набули чинності. Тепер електронний протокол дозволяє автоматизувати робочі процеси та зменшити корупційний складник. До того ж транспортний засіб перевіряється за поліцейськими базами даних.