В Україні планують посилити покарання для злісних порушників ПДР

В Україні можуть ввести покарання за три порушення ПДР протягом року. Відмовідні зміни до законодавства уже обговорюються представниками поліції та профільних комітетів Верховної Ради.

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Поліція в Україні пропонує посилити відповідальність водіїв, які регулярно порушують ПДР. Про це заявив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький на круглому столі, повідомляє "Укрінформ".

"Ми дедалі частіше стикаємося з ситуацією, коли певна категорія водіїв транспортних засобів мають по 20-25-30 порушень за календарний рік. Це свідчить про те, що відповідальність, яка існує нині, не діє. Потрібна більш актуалізована і конкретизована відповідальність для такого виду порушників", — зазначив Олексій Білошицький.

Він зауважив, що Патрульна поліція, профільні правоохоронний і транспортний комітети Верховної Ради та представники громадськості вже почали обговорення змін до ПДР. Пропонується ввести відповідальність за третє порушення ПДР упродовж року.

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За даними Патрульної поліції, за 4 місяці 2024 року в Україні зафіксовано 6475 ДТП – на 6% більше, аніж торік. Травми отримали 8155 осіб – на 8% більше, аніж за аналогічний період минулого року.

Найбільше аварій із загиблими та постраждалими сталося в Дніпропетровській, Львівській і Київській областях. Половина всіх ДТП в Україні трапляється через перевищення швидкості.

Саме тому була відновлена система автофіксації порушень ПДР: зараз працює 260 камер і з січня по квітень винесено 1 376 779 постанов про перевищення швидкості, зафіксоване в автоматичному режимі.

Нагадаємо, що із 1 травня ближнє світло фар в Україні стало обов'язковим за містом цілий рік.

Також Фокус розповідав, що в Україні планують запровадити онлайн-реєстрацію авто.