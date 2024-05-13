В Украине планируют ужесточить наказание для злостных нарушителей ПДД

В Украине могут ввести наказание за три нарушения ПДД в течение года. Отказные изменения в законодательство уже обсуждаются представителями полиции и профильных комитетов Верховной Рады.

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Полиция в Украине предлагает усилить ответственность водителей, которые регулярно нарушают ПДД. Об этом заявил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий на круглом столе, сообщает "Укринформ".

"Мы все чаще сталкиваемся с ситуацией, когда определенная категория водителей транспортных средств имеют по 20-25-30 нарушений за календарный год. Это свидетельствует о том, что ответственность, которая существует сейчас, не действует. Нужна более актуализированная и конкретизированная ответственность для такого вида нарушителей", — отметил Алексей Билошицкий.

Он отметил, что Патрульная полиция, профильные правоохранительный и транспортный комитеты Верховной Рады и представители общественности уже начали обсуждение изменений в ПДД. Предлагается ввести ответственность за третье нарушение ПДД в течение года.

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Знак "У" — вне закона: в Украине вступили в силу изменения в ПДД

По данным Патрульной полиции, за 4 месяца 2024 года в Украине зафиксировано 6475 ДТП — на 6% больше, чем в прошлом году. Травмы получили 8155 человек — на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Больше всего аварий с погибшими и пострадавшими произошло в Днепропетровской, Львовской и Киевской областях. Половина всех ДТП в Украине случается из-за превышения скорости.

Именно поэтому была восстановлена система автофиксации нарушений ПДД: сейчас работает 260 камер и с января по апрель вынесено 1 376 779 постановлений о превышении скорости, зафиксированное в автоматическом режиме.

Напомним, что с 1 мая ближний свет фар в Украине стал обязательным за городом круглый год.

Также Фокус рассказывал, что в Украине планируют ввести онлайн-регистрацию авто.