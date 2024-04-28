В Украине с 1 мая вступают в силу важные изменения в ПДД: нарушителям грозит штраф

Отныне ближний свет фар вне населенных пунктов нужно включать всегда. За нарушение этой нормы предусмотрен штраф в размере от 425 до 510 гривен.

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В Украине вступают в силу новые положения Правил дорожного движения. Согласно им, ближний свет фар за городом остается обязательным и после 1 мая. Соответствующие изменения в ПДД были внесены постановлением Кабмина №1105 от 20 октября 2023 года.

Теперь водители должны включать ближний свет фар или дневные ходовые огни за пределами населенных пунктов круглый год. Напомним, ранее подобное требование существовало только в осенне-зимний период — с 1 октября по 1 мая.

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Новые правила призваны сделать автомобили более заметными на трассе. Несмотря на то, что летом видимость на дорогах лучше, авто с включенными фарами можно заметить на большем расстоянии. К тому же, подобные требования уже давно действуют в странах ЕС, то есть ПДД Украины решили синхронизировать с европейскими нормами.

В условиях ухудшенной видимости разрешается включать и дальний свет фар, однако нужно следить, чтобы не ослепить водителей встречных автомобилей.

Наказание за это нарушение ПДД осталось неизменным. Штраф за не включенный ближний свет фар составляет от 425 до 510 гривен.

Кстати, недавно Верховная Рада поддержала упрощение торговли подержанными автомобилями.

Также Фокус рассказывал, что украинцы массово перерегистрируют и дарят автомобили.