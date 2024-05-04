Знак "У" — вне закона: в Украине вступили в силу изменения в ПДД
Знак "У" на автомобилях стал историей. Теперь учебные транспортные средства в Украине обозначаются новым опознавательным знаком с буквой "Н".
С сегодняшнего дня, 4 мая, на учебных автомобилях не должно быть знаков с буквой "У". Соответствующие изменения в Правила дорожного движения Украины были внесены постановлением Кабмина №1128 от 27 октября 2023 года и теперь оно вступило в силу. Об этом сообщается на сайте Главного сервисного центра МВД.
Отныне на машинах автошкол и сервисных центров МВД, которые используются для подготовки и переподготовки водителей, а также для сдачи экзаменов на права, должен быть опознавательный знак в виде треугольника с буквой "Н" внутри.Важно
Обусловлено это изменением термина "Учебное транспортное средство" в ПДД на "Учебное транспортное средство". Для замены знаков на учебных автомобилях было отведено полгода.
Это не единственное изменение в ПДД Украины, которое вступило в силу в последнее время. С 1 мая необходимо включать ближний свет фар за городом и в летний период. Нарушителям грозит штраф в размере 510 гривен.
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