GTA под "кайфом": на Ровенщине водитель пытался скрыться от полиции и позвонил копам

Нарушитель, находясь под наркотическим опьянением, пытался скрыться от копов. Во время погони он позвонил по номеру 102 и сказал, что за ним гонятся полицейские машины.

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В Ровенской области неизвестный позвонил в полицию и сообщил, что едет на большой скорости и что его преследуют полицейские. Позже правоохранители задержали водителя, который находился под действием наркотических веществ. Об этом случае сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий в Facebook.

По словам Белошицкого, в Волынской области на станции патрульной полиции был задержан водитель, который, по предварительным признакам, находился в состоянии наркотического опьянения.

"Тот решил, что убежать от полицейских — это хорошая идея, поэтому двинулся в направлении Ровно. Ориентировку о беглеце сразу получили ровненские патрульные. Водитель летел 150+ км/ч, поэтому полицейские предположили, что ехать он будет по центральной улице города и создали искусственную пробку", — сообщил представитель полиции.

Билошицкий отмечает, что горе-водителю "деваться" было некуда, он сбавил скорость и остановился. Проходить освидетельствование на состояние наркотического опьянения задержанный водитель отказался.

"Однако, все "плюшки" за пять звездочек погони [Белошицкий намекнул на игру GTA. — Ред.] все же получил", — заявил заместитель начальника патрульной полиции и порекомендовал "не повторять в реальной жизни" действия задержанного горе-водителя.

13 мая Фокус сообщал, что в Украине планируют ужесточить наказание для злостных нарушителей ПДД. По словам представителя Патрульной полиции Алексея Белошицкого, сейчас нужна более актуализированная и конкретизированная ответственность для системных нарушителей дорожного движения.

12 июля новые правила оформления правил ПДД вступили в силу. Теперь электронный протокол позволяет автоматизировать рабочие процессы и уменьшить коррупционную составляющую. К тому же транспортное средство проверяется по полицейским базам данных.