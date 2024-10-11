Думал не найдут: полиция арестовала серийного вора, который прятался под кроватью (видео)

Полиция пришла задерживать подозреваемого в восьми кражах, а тот спрятался под кроватью, думая, что его не найдут. Однако полицейские довольно быстро разгадали намерение преступника.

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В графстве Южный Глостершир, что в Великобритании, местная полиция столкнулась с комическим инцидентом. Когда полицейские разыскивали 43-летнего грабителя в одном из домов, то во время обыска подозреваемого нашли под кроватью, пишет издание The Daily Mail.

Журналисты пишут, что этот инцидент произошел 1 октября, когда полицейские в рамках недельного рейда вышли на след подозреваемого. Мужчину подозревают в краже электроинструментов, велосипедов и садовой техники, которую он мог совершить в феврале-марте этого года.

Видео задержания подозреваемого

Когда полицейские вошли в комнату, как видно на видеозаписи, они не нашли никаких следов пребывания. Когда офицер пригнулся и заглянул под кровать, он увидел там подозреваемого и спросил: "Что случилось?".

После этого подозреваемый вылез из-под кровати и начал делать вид, что не знает, за что его арестовали.

"Я знаю, но я не буду врать... Меня разыскивают?", — переспросил мужчина. На что получил ответ от другой полицейской, что его подозревают в совершении восьми краж.

"Восьми?" — иронично спросил ее коллега, что видно на кадрах видеозаписи с нагрудной камеры полицейского.

СМИ добавляет, что правоохранители вышли на мужчину после недельного рейда, благодаря которому полиция параллельно раскрыла еще несколько преступлений. Известно, что подозреваемого освободили под залог на время проведения следствия.

Напомним, Фокус сообщал, что на Ровенщине водитель пытался скрыться от полиции и позвонил копам. Нарушитель, находясь под наркотическим опьянением, пытался убежать от копов.