В теракте на ярмарке в Магдебурге пострадала украинка: что известно о ее состоянии

Местные власти сообщают в целом о 41 тяжело травмированном человеке. От травм погибли четверо взрослых и девятилетний ребенок.

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Среди жертв теракта в Магдебурге на рождественской ярмарке, когда в толпу на большой скорости въехало авто, есть украинская гражданка. Женщину 1972 года рождения госпитализировали в местную клинику с тяжелыми травмами. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.

"Она в тяжелом состоянии в одной из немецких клиник. Посольство Украины в ФРГ и наши консулы на связи с клиникой и оказывают необходимую помощь", — отметили в министерстве.

Украинка 1972 года рождения получила тяжелые травмы во время нападения на ярмарку в Магдебурге Фото: Скриншот

О том, что во время наезда автомобиля на толпу пострадала украинка, также сообщил спикер МИД Украины Георгий Тихий в сети Х.

Украинка находится в больнице в тяжелом состоянии после теракта в Германии Фото: Скриншот

Представитель города Магдебург Ронни Круг заявил, что на рождественской ярмарке под колесами авто погибли четверо взрослых и девятилетний ребенок, пишет вечером 21 декабря информационное агентство Reuters. По словам представителя города, около 41 человека также получили серьезные или критические травмы.

Что известно о теракте в Магдебурге

О теракте на рождественской ярмарке в Германии местные СМИ сообщили вечером 20 декабря. Сообщалось, что автомобиль BMW на полной скорости въехал в толпу. Спасательная служба Магдебурга сообщала, что пострадали от 60 до 80 человек.

В тот же день издание Bild со ссылкой на источники в полиции сообщило, что нападение теракт устроил психиатр из Саудовской Аравии. По данным издания, мужчина по имени Талеб А. 1974 года рождения переехал в Германию в 2006-м и работал в Магдебургской клинике. В июле 2016-го он получил статус беженца. В Reuters отмечают, что подозреваемый поддерживал антиисламские и ультраправые партии и критиковал немецкое правительство за политику в отношении саудовских беженцев.