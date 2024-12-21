У теракті на ярмарку в Магдебурзі постраждала українка: що відомо про її стан

Місцева влада повідомляє загалом про 41 тяжко травмовану людину. Від травм загинули четверо дорослих і дев'ятирічна дитина.

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Серед жертв теракту в Магдебурзі на різдвяному ярмарку, коли у натовп на великій швидкості в'їхало авто, є українська громадянка. Жінку 1972 року народження госпіталізували до місцевої клініки з важкими травмами. Про це повідомили в Міністерстві зовнішніх справ України.

"Вона у важкому стані в одній з німецьких клінік. Посольство України в ФРН і наші консули на звʼязку з клінікою та надають необхідну допомогу", — зазначили в міністерстві.

Українка 1972 року народження отримала важкі травми під час нападу на ярмарок у Магдебурзі Фото: Скриншот

Про те, що під час наїзду автомобіля на натовп постраждала українка, також повідомив речник МЗС України Георгій Тихий у мережі Х.

Українка перебуває в лікарні у важкому стані після теракту в Німеччині Фото: Скриншот

Представник міста Магдебург Ронні Круг заявив, що на різдвяному ярмарку під колесами авто загинули четверо дорослих та дев'ятирічна дитина, пише ввечері 21 грудня інформаційне агентство Reuters. За словами представника міста, близько 41 людини також отримали серйозні або критичні травми.

Що відомо про теракт у Магдебурзі

Про теракт на різдвяному ярмарку в Німеччині місцеві ЗМІ повідомили ввечері 20 грудня. Повідомлялося, що автомобіль BMW на повній швидкості в'їхав у натовп. Рятувальна служба Магдебурга повідомляла, що постраждали від 60 до 80 людей.

В той самий день видання Bild із посиланням на джерела в поліції повідомило, що напад теракт влаштував психіатр із Саудівської Аравії. За даними видання, чоловік на ім'я Талеб А. 1974 року народження переїхав до Німеччини у 2006-му та працював у Магдебурзькій клініці. У липні 2016-го він отримав статус біженця. У Reuters зазначають, що підозрюваний підтримував антиісламські та ультраправі партії та критикував німецький уряд за політику щодо саудівських біженців.