Теракт у Новому Орлеані: водій пікапа, який вбив 10 людей і поранив ще десятки, мертвий (відео)

Машина на швидкості влетіла в натовп на одній із вулиць Нового Орлеана, яка відома своїм нічним життям. Поліція зазначає, що атака була навмисною. ФБР розслідує трагедію "як теракт".

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У середу, 1 січня, під час святкування Нового року в Новому Орлеані, штат Луїзіана, водій пікапа протаранив натовп на Бурбон-стріт, убивши щонайменше 10 людей і поранивши ще 30. За даними поліції, чоловік діяв навмисно і також стріляв у правоохоронців, двоє з яких перебувають у стабільному стані. Про це повідомляє CNN.

Підозрюваний у нападі мертвий, заявив журналістам представник федеральних правоохоронних органів. ФБР і поліція проводять обшуки транспортного засобу, щоб встановити мотив.

Інцидент стався у середу вранці, за кілька годин до футбольного матчу Sugar Bowl, який традиційно збирає тисячі фанатів з усієї країни. У момент наїзду люди святкували Новий рік на вулиці Бурбон, яка славиться своїм нічним життям. Очевидці розповіли, що передноворічні гуляння перетворилися на жах. Було чутно крики людей.

Поліція Нового Орлеана повідомляє, що водій об’їхав барикади. Попередня інформація свідчить, що більшість постраждалих — місцеві мешканці, а не туристи.

"Цей чоловік намагався переїхати якомога більше людей", — сказала уперінтендант поліції Нового Орлеана Енн Кіркпатрік.

Мер Нового Орлеана Латойя Кантрелл назвала трагедію "терористичною атакою", однак помічниця спеціального агента ФБР Алетея Дункан заявила, що "це не терористична подія", зазначає CNN.

Однак згодом у ФБР повідомили, що розслідують трагедію у Новому Орлеані "як теракт".

Президент США Джо Байден був поінформований про інцидент. У заяві Білого дому йдеться, що федеральна влада надає місцевим правоохоронцям усю необхідну підтримку.

Нагадаємо, 20 грудня автомобіль в'їхав у натовп на різдвяному ярмарку у німецькому Магдебурзі. Внаслідок нападу загинуло п'ятеро людей, серед яких четверо дорослих та дев'ятирічний хлопчик. Серед постраждалих — українка 1972 року народження.

За даними Bild, підозрюваний родом із Саудівської Аравії. 50-річний Талеб А. працював психіатром. Чоловік емігрував до Німеччини у березні 2006 року, отримав статус біженця у липні 2016 року.