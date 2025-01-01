У Бельгії в новорічну ніч спалили 60 авто: поліція заарештувала 159 осіб (відео)

Брюссель був охоплений хаосом напередодні Нового року. Пожежників, які намагалися гасити палаючі машини, закидали коктейлями Молотова.

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У новорічну ніч у Брюсселі, столиці Бельгії, гуляки підпалили десятки автомобілів і закидали екстрені служби коктейлями Молотова. Місто зіткнулося з хвилею заворушень. Про це пише POLITICO.

У Брюсселі в новорічну ніч спалили 60 авто

Поліція заарештувала 159 осіб у бельгійській столиці напередодні Нового року і відреагувала на більш ніж 1700 інцидентів по всьому місту, згідно з повідомленнями ЗМІ. Велика частина заворушень сталася в західних і південних районах Брюсселя, включно з комунами Моленбек і Андерлехт.

За даними пожежної служби Брюсселя, згоріло щонайменше 60 автомобілів, а пожежників, які намагалися загасити пожежу, закидали камінням і пляшками із запальною сумішшю, що в деяких випадках змусило їх відступити. Про постраждалих пожежників не повідомляють.

"Це було справжнє безумство. Ми були там, щоб допомогти, а в нас летіли коктейлі Молотова", — розповів представник пожежної служби Брюсселя Вальтер Деріув.

Опівночі в нічному небі затріщали феєрверки, попри заборону на піротехніку в місті. У ранні години середи вранці в центрі міста продовжували запускатися сигнальні ракети та петарди, а дехто навіть запускав феєрверки в перехожих.

У Брюсселі в новорічну ніч спалили 60 авто

Заворушення спалахнули, попри низку заходів влади, спрямованих на боротьбу зі злочинністю напередодні Нового року. Вони включали суперечливу комендантську годину для осіб молодше 16 років в Андерлехті, перше в історії об'єднання шести поліцейських зон Брюсселя під центральним командуванням і розгортання сотень додаткових офіцерів.

Тим часом у другому за величиною місті Бельгії Антверпені також сталися заворушення і пожежі, поліція зафіксувала 49 арештів.

Заворушення напередодні Нового року — щорічне явище в Бельгії: 2023 року в столиці було заарештовано понад 200 осіб, а 2022 року — 160.

"На жаль, це стає звичайним явищем", — сказав Деріу.

Нагадаємо, у середу, 1 січня, під час святкування Нового року в Новому Орлеані, штат Луїзіана, водій пікапа протаранив натовп на Бурбон-стріт, убивши щонайменше 10 осіб і поранивши ще 30.