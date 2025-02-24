У поліції кажуть, що невідомі кинули пляшки з коктейлями Молотова. Вони зайнялися після падіння.

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У Франції у Марселі 24 лютого біля російського консульства пролунав вибух. На місці виникла пожежа. Про це повідомляє видання повідомляє BFM TV із посиланням на пожежників.

Інцидент стався на авеню Амбруаз-Паре в 8-му окрузі міста. На місці працюють близько 30 рятувальників і представники поліції.

Генконсул РФ заявив, що вибух стався всередині дипустанови.

BFMTV зазначає, що в цьому районі є багато консульств, у тому числі Єгипту, Тунісу, Вірменії.

Згодом у поліції повідомили, що всередину російського консульства в Марселі було кинуто два коктейлі Молотова.

Вони влучили в сад дипломатичної будівлі, ніхто не постраждав.

Нагадаємо, що раніше у Брюсселі, столиці Бельгії, гуляки підпалили десятки автомобілів і закидали екстрені служби коктейлями Молотова. Місто зіткнулося з хвилею заворушень.

Також повідомлялося, що Після того, як уряд Грузії відмовився від європейської інтеграції, громадяни вийшли на мітинги, почали будувати барикади і 1 грудня могли застосувати "коктейлі Молотова", повідомили журналісти.