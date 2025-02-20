В оккупированном Бердянске взорвали авто коллаборанта-"гастролера": подробности

Местные жители сообщили, что взорванная машина горела до утра. На место происшествия прибыли представители оккупационных экстренных служб, которые ликвидировали возгорание.

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В оккупированном городе Бердянск Запорожской области взорван автомобиль оккупационного чиновника. Об этом сообщает издание "РИА Мелитополь".

По источникам СМИ, взрыв прогремел ночью. После него вспыхнул пожар. Инцидент произошел недалеко от детского сада "Капитошка".

"По информации наших источников, автомобиль принадлежит заместителю главы оккупационной военной администрации Евгению Богданову — "гастролеру" из России, который перебрался в Бердянск после полномасштабного вторжения. В его обязанности входил контроль за дорожной инфраструктурой и фортификационными сооружениями города", — говорится в сообщении.

Местные жители сообщили, что взорванная машина горела до утра. На место происшествия прибыли представители оккупационных экстренных служб, которые ликвидировали возгорание.

Напомним, что в ночь на 24 декабря в оккупированном Россией городе Бердянске взорвали автомобиль. Он мог принадлежать председателю оккупационного совета города Василию Нечету. Известно, что транспортное средство полностью выгорело в результате взрыва.

28 октября стало известно о том, что в Бердянске украинская разведка совместно с местным движением сопротивления осуществили спецоперацию по подрыву железнодорожного моста, по которому россияне поставляли военные грузы.