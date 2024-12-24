Увезли в больницу: в Бердянске подорвали авто главы оккупационного совета Нечета (фото)

По словам советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, Василий Нечет до начала оккупации занимал должность руководителя дома культуры "Нефтехимик" и пытался склонить на сторону России своих коллег.

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В ночь на 24 декабря в оккупированном Россией городе Бердянске Запорожской области подорвали автомобиль. Как сообщает издание "Бердянск Сегодня", инцидент случился около 6 часов утра по киевскому времени во дворе дома на улице Европейской, 56.

Согласно предварительным данным, взорванный автомобиль мог принадлежать председателю оккупационного совета города Василию Нечету. Известно, что транспортное средство полностью выгорело в результате взрыва.

В Бердянске взорвали авто главы оккупационной администрации Фото: Соцсети

В Бердянске взорвали авто главы оккупационной администрации Фото: Соцсети

Местные жители в городских чатах сообщают, что на место происшествия выезжала скорая помощь, и якобы кого-то увезли в больницу. Однако в оккупационных каналах так называемой администрации города никаких комментариев по этому поводу пока не прозвучало.

Кто такой Василий Нечет

Как рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, Василий Нечет до начала оккупации занимал должность руководителя дома культуры "Нефтехимик".

Фото: Скриншот

После захвата города он добровольно перешел на сторону оккупационных властей, активно способствуя внедрению российской администрации. Также он пытался склонить коллег из сферы культуры к сотрудничеству с врагом. Позже Нечет вступил в ряды партии "Единая Россия" и занял пост председателя оккупационного совета.

Подозревается Нацполицией Украины в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 111-1 УК Украины — коллаборационной деятельности.

Напомним, 28 октября стало известно о том, что в Бердянске украинская разведка совместно с местным движением сопротивления осуществили спецоперацию по подрыву железнодорожного моста, по которому россияне поставляли военные грузы.