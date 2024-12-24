Відвезли в лікарню: у Бердянську підірвали авто голови окупаційної ради Нечета (фото)

За словами радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, Василь Нечет до початку окупації обіймав посаду керівника будинку культури "Нафтохімік" і намагався схилити на бік Росії своїх колег.

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У ніч на 24 грудня в окупованому Росією місті Бердянську Запорізької області підірвали автомобіль. Як повідомляє видання "Бердянск Сегодня", інцидент трапився близько 6-ї години ранку за київським часом у дворі будинку на вулиці Європейській, 56.

Згідно з попередніми даними, підірваний автомобіль міг належати голові окупаційної ради міста Василю Нечету. Відомо, що транспортний засіб повністю вигорів унаслідок вибуху.

У Бердянську підірвали авто голови окупаційної адміністрації Фото: Соцмережi

У Бердянську підірвали авто голови окупаційної адміністрації Фото: Соцмережi

Місцеві жителі в міських чатах повідомляють, що на місце події виїжджала швидка допомога, і нібито когось відвезли в лікарню. Однак в окупаційних каналах так званої адміністрації міста жодних коментарів із цього приводу поки що не прозвучало.

Хто такий Василь Нечет

Як розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, Василь Нечет до початку окупації обіймав посаду керівника будинку культури "Нафтохімік".

Фото: Скриншот

Після захоплення міста він добровільно перейшов на бік окупаційної влади, активно сприяючи впровадженню російської адміністрації. Також він намагався схилити колег зі сфери культури до співпраці з ворогом. Пізніше Нечет вступив до лав партії "Єдина Росія" і обійняв посаду голови окупаційної ради.

Підозрюється Нацполіцією України у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України — колабораційної діяльності.

Нагадаємо, 28 жовтня стало відомо про те, що в Бердянську українська розвідка спільно з місцевим рухом опору здійснили спецоперацію з підриву залізничного мосту, яким росіяни постачали військові вантажі.