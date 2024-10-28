В оккупированном Бердянске ГУР и партизаны взорвали железнодорожный мост, — источники Фокуса

По данным источников, виадук получил значительные повреждения, что полностью нарушило железнодорожное сообщение с городом. Теперь перевозка топлива, оружия и боеприпасов для российских войск в Бердянск невозможна.

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Во временно оккупированном Бердянске Запорожской области украинская разведка совместно с местным движением сопротивления осуществили спецоперацию по подрыву железнодорожного моста, по которому россияне поставляли военные грузы. Об этом Фокусу сообщили источники в спецслужбах в понедельник, 28 октября.

Накануне вечером местные жители в социальных сетях писали о нескольких мощных взрывах.

По данным источников, виадук, расположенный на Восточном проспекте между зданием Водоканала и автомойкой, получил значительные повреждения. Его подрыв стал возможным благодаря успешным диверсионным действиям.

"Уничтожение моста полностью парализовало железнодорожное сообщение с Бердянском и как следствие невозможность довезти горюче-смазочные материалы, оружие и боеприпасы для оккупационных сил во временно оккупированном украинском городе", — сообщил информированный источник.

Несмотря на заявления местных оккупационных ресурсов и пропагандистов, которые утверждают, что "все мосты стоят целые", фото или других доказательств этого они не предоставляют, что только усиливает сомнения относительно их заявлений.

Ранее координаты взорванного моста 46.758682, 36.804611 опубликовал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

Фото: Андрющенко Time

"Вчера вечером в Бердянске прогремел громкий взрыв, особенно слышно который был в микрорайоне Колония. По предварительной информации, был взорван железнодорожный мост между зданием Водоканала и автомойкой по Восточному проспекту", — написал он.

Андрющенко отметил, что это делает невозможным использование оккупантами железной дороги как из Бердянска, так и в Бердянск.

Напомним, 24 октября партизаны АТЕШ сообщили, что россияне строят новые склады для боеприпасов под Новороссийском. Они должны уберечь снаряды от атак украинских дронов.

4 октября дроны СБУ атаковали нефтебазу в Воронежской области РФ, на которой размещались два десятка резервуаров с топливом.