В окупованому Бердянську ГУР і партизани підірвали залізничний міст, — джерела Фокусу

За даними джерел, віадук зазнав значних пошкоджень, що повністю порушило залізничне сполучення з містом. Тепер перевезення палива, зброї та боєприпасів для російських військ до Бердянська неможливе.

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У тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області українська розвідка спільно з місцевим рухом опору здійснили спецоперацію з підриву залізничного мосту, яким росіяни постачали військові вантажі. Про це Фокусу повідомили джерела у спецслужбах у понеділок, 28 жовтня.

Напередодні ввечері місцеві жителі у соціальних мережах писали про кілька потужних вибухів.

За даними джерел, віадук, розташований на Східному проспекті між будівлею Водоканалу та автомийкою, зазнав значних пошкоджень. Його підрив став можливим завдяки успішним диверсійним діям.

"Знищення мосту повністю паралізувало залізничне сполучення з Бердянськом і як наслідок неможливість довезення паливно-мастильних матеріалів, зброї та боєприпасів для окупаційних сил у тимчасово окупованому українському місті", — повідомило поінформоване джерело.

Попри заяви місцевих окупаційних ресурсів і пропагандистів, які стверджують, що "все мосты стоят целые", фото чи інших доказів цього вони не надають, що лише посилює сумніви щодо їх заяв.

Раніше координати підірваного мосту 46.758682, 36.804611 опублікував радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Фото: Андрющенко Time

"Вчора ввечері у Бердянську пролунав гучний вибух, особливо чутно який було в мікрорайоні Колонія. За попередньою інформацією, було підірвано залізничний міст між будівлею Водоканалу та автомийкою по Східному проспекту", — написав він.

Андрющенко зазначив, що це унеможливлює використання окупантами залізниці як з Бердянська, так і у Бердянськ.

Нагадаємо, 24 жовтня партизани АТЕШ повідомили, що росіяни будують нові склади для боєприпасів під Новоросійськом. Вони мають уберегти снаряди від атак українських дронів.

4 жовтня дрони СБУ атакували нафтобазу у Воронезькій області РФ, на якій розміщувалися два десятки резервуарів із паливом.