Вночі українські дрони вдарили по нафтобазі на території РФ: джерела розкрили деталі (відео)

Російська ППО працювала активно, але даремно. Після кількох потужних влучань на об’єкті спалахнула пожежа.

Related video

Дрони Служби безпеки України атакували нафтобазу у Воронезькій області РФ, на якій розміщувались два десятки резервуарів з паливом. Про це Фокусу 4 жовтня повідомили власні джерела в СБУ.

Вночі на 4 жовтня СБУ реалізували спільну операцію з Силами оборони. Ціллю стала нафтобаза Annanefteprodukt, розташована поблизу селища Анна. На об’єкті фіксували 20 резервуарів з паливо-мастильними матеріалами.

У спецслужбі розповіли, що в районі активно, проте безрезультатно працювала російська ППО. Місцеві мешканці стали свідками п’яти потужних "прильотів" дронів, після яких на нафтобазі спалахнула сильна пожежа.

"Окрім активної роботи по російських аеродромах, складах з ракетами та КАБами, СБУ не забуває і про нафтобази на ворожій території. Вони є важливою логістичною складовою ведення війни. Оксамитовий сезон "бавовни" в самому розпалі", — підкреслило поінформоване джерело.

Нагадаємо, 3 жовтня джерела Фокуса повідомляли, що дрони СБУ атакували військовий аеродром у Воронезькій області. Під ударом опинилися склади, де Росія зберігала свої керовані авіабомби.

4 жовтня у ГУР повідомили, що у російському Новосибірську спалили обласне управління ФСБ. Однак, схоже, росіянам про це вирішили не повідомляти.