Ночью украинские дроны ударили по нефтебазе на территории РФ: источники раскрыли детали (видео)

Российская ПВО работала активно, но зря. После нескольких мощных попаданий на объекте вспыхнул пожар.

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Дроны Службы безопасности Украины атаковали нефтебазу в Воронежской области РФ, на которой размещались два десятка резервуаров с топливом. Об этом Фокусу 4 октября сообщили собственные источники в СБУ.

Ночью на 4 октября СБУ реализовали совместную операцию с Силами обороны. Целью стала нефтебаза Annanefteprodukt, расположенная вблизи поселка Анна. На объекте фиксировали 20 резервуаров с горюче-смазочными материалами.

В спецслужбе рассказали, что в районе активно, однако безрезультатно работала российская ПВО. Местные жители стали свидетелями пяти мощных "прилетов" дронов, после которых на нефтебазе вспыхнул сильный пожар.

"Кроме активной работы по российским аэродромам, складам с ракетами и КАБами, СБУ не забывает и о нефтебазах на вражеской территории. Они являются важной логистической составляющей ведения войны. Бархатный сезон "хлопка" в самом разгаре", — подчеркнул информированный источник.

Напомним, 3 октября источники Фокуса сообщали, что дроны СБУ атаковали военный аэродром в Воронежской области. Под ударом оказались склады, где Россия хранила свои управляемые авиабомбы.

4 октября в ГУР сообщили, что в российском Новосибирске сожгли областное управление ФСБ. Однако, похоже, россиянам об этом решили не сообщать.