У Воронезькій області РФ дрони атакували нафтобазу (відео)

За словами губернатора Воронезької області Олександра Гусєва, один з безпілотників впав на територію нафтобази, а загорілась лише порожня цистерна.

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У ніч з 3 на 4 жовтня безпілотники атакували нафтобазу у селищі міського типу Анна Воронезької області Росії, внаслідок чого виникла пожежа. Про це повідомив губернатор Воронезької області Олександр Гусєв.

"В Аннинському районі Воронезької області засоби РЕБ придушили українські БПЛА, один із яких упав на територію нафтобази. Сталося загоряння порожньої цистерни", — написав Гусєв.

Він уточнив, що, за попередньою інформацією, постраждалих внаслідок падіння безпілотника немає, а на місці вже працюють пожежні розрахунки.

О 22:18 Гусєв попереджав жителів Воронезької області про те, що на території регіону оголошено небезпеку атаки БПЛА.

Водночас російське видання Astra оприлюднило відео самої пожежі.

"Атаку здійснено на нафтобазу ТОВ "Аннанафтопродукт" у селищі міського типу Анна, стверджують очевидці", — зазначили журналісти.

В українському Генштабі наразі не коментували інформації щодо атаки на нафтобазу у Воронезькій області.

Нагадаємо, 3 жовтня джерела Фокусу повідомили, що дрони СБУ уразили склад із КАБами та стоянки Су-34 під Воронежем.

У цей же день спікер Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий заявив, що українські військові не атакували Курську АЕС чи об'єкти поблизу станції.