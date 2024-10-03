"Ми категорично заперечуємо": в МЗС відреагували на фейк про атаку ЗСУ на Курську АЕС

Речник МЗС Георгій Тихий заперечив удари по Курській АЕС та поблизу неї, зазначивши, що ЗСУ не атакують об'єкти цивільної інфраструктури.

Related video

Українські військові не атакували Курську АЕС чи об'єкти поблизу станції. Про це повідомив спікер Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.

"Ми категорично заперечуємо твердження російських ЗМІ про українські удари по Курській атомній електростанції або поблизу неї", — додав він.

Речник МЗС додав, що на відміну від російських окупантів, Збройні сили України суворо дотримуються норм міжнародного гуманітарного права. Георгій Тихий зазначив, що українські військові не атакують цивільне населення чи об'єкти цивільної інфраструктури.

В РФ заявили про атаку на Курську АЕС: що відомо

Нагадаємо, в четвер, 3 жовтня, у російському місті Курчатов, де розташована Курська атомна електростанція, пролунали вибухи. Місцеві пабліки повідомили про роботу протиповітряної оборони. ППО перехопила снаряд, який впав за 5 км від станції, спричинивши пожежу, а сама АЕС та її інфраструктура не постраждала.

Російські пропагандисти заявили, що удару по АЕС завдали ЗСУ. Однак жителі Курчатова цю брехню викрили. Вони зафільмували, як з будівлі, що зайнялася, вибігали російські солдати.

В Центрі протидії дезінформації РНБО подякували жителям Курщини за спростування поширеного росіянами фейку про атаку ЗСУ на Курську АЕС. До речі, керівник Центру протидії дезінформації, офіцер Сил оборони України Андрій Коваленко теж зазначив, що ЗСУ не завдавали ударів по Курській АЕС.