"Мы категорически отрицаем": в МИД отреагировали на фейк об атаке ВСУ на Курскую АЭС

Представитель МИД Георгий Тихий отрицает удары по Курской АЭС и вблизи нее, отметив, что ВСУ не атакуют объекты гражданской инфраструктуры.

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Украинские военные не атаковали Курскую АЭС или объекты вблизи станции. Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий.

"Мы категорически отрицаем утверждения российских СМИ об украинских ударах по Курской атомной электростанции или вблизи нее", — добавил он.

Представитель МИД добавил, что в отличие от российских оккупантов, Вооруженные силы Украины строго придерживаются норм международного гуманитарного права. Георгий Тихий отметил, что украинские военные не атакуют гражданское население или объекты гражданской инфраструктуры.

В РФ заявили об атаке на Курскую АЭС: что известно

Напомним, в четверг, 3 октября, в российском городе Курчатов, где расположена Курская атомная электростанция, прогремели взрывы. Местные паблики сообщили о работе противовоздушной обороны. ПВО перехватила снаряд, который упал в 5 км от станции, вызвав пожар, а сама АЭС и ее инфраструктура не пострадала.

Российские пропагандисты заявили, что удар по АЭС нанесли ВСУ. Однако жители Курчатова эту ложь разоблачили. Они сняли на видео, как из загоревшегося здания выбегали российские солдаты.

В Центре противодействия дезинформации СНБО поблагодарили жителей Курщины за опровержение распространенного россиянами фейка об атаке ВСУ на Курскую АЭС. Кстати, руководитель Центра противодействия дезинформации, офицер Сил обороны Украины Андрей Коваленко тоже отметил, что ВСУ не наносили ударов по Курской АЭС.