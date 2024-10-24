Росіяни будують новий склад боєприпасів під Новоросійськом, — "АТЕШ" (фото)

За словами українських партизанів, місце будівництва охороняють десантники, а поряд розмістили системи ППО С-400 та С-300.

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Російські окупанти будують нові склади для боєприпасів під Новоросійськом, які покликані уберегти снаряди від атак українських дронів. Про це повідомив партизанський рух "АТЕШ".

"Під час розвідки бази навчального центру 7-ї десантно-штурмової дивізії повітрянодесантних військ ЗС РФ під Новоросійськом агент "АТЕШ" зафіксував процес масштабних будівельних робіт. За нашою інформацією рашисти будують закриті склади для боєприпасів", — йдеться у повідомленні.

розташування нового складу боєприпасів у Новоросійську Фото: Атеш

Партизани уточнили, що нові склади повинні допомогти розосередити наявні запаси боєкомплектів та вберегти їх від ударів українських БПЛА та ракет.

"Агенти повідомляють, що об'єкт охороняється десантниками і представниками ПВК, які розташовуються неподалік", — зазначили в "АТЕШ".

Там також підкреслили, що в околицях поблизу місця будівництва розташовані системи ППО С-400 і С-300.

"Ми продовжимо спостерігати за активністю російських військових у регіоні та за процесом будівництва зазначеного об'єкта. Уся інформація буде оперативно передаватися Силам оборони України", — наголосили в "АТЕШ".

Нагадаємо, 15 вересня OSINT-аналітик HI Sutton повідомив, що ЗС РФ встановили біля Новоросійська системи глушіння GPS.

17 жовтня "АТЕШ" повідомив, що російських військових почали навчати користуватись північнокорейськими САУ.