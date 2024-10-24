Россияне строят новый склад боеприпасов под Новороссийском, — "АТЕШ" (фото)

По словам украинских партизан, место строительства охраняют десантники, а рядом разместили системы ПВО С-400 и С-300.

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Российские оккупанты строят новые склады для боеприпасов под Новороссийском, которые призваны уберечь снаряды от атак украинских дронов. Об этом сообщило партизанское движение "АТЕШ".

"Во время разведки базы учебного центра 7-й десантно-штурмовой дивизии воздушно-десантных войск ВС РФ под Новороссийском агент "АТЕШ" зафиксировал процесс масштабных строительных работ. По нашей информации рашисты строят закрытые склады для боеприпасов", — говорится в сообщении.

расположение нового склада боеприпасов в Новороссийске Фото: Атеш

Партизаны уточнили, что новые склады должны помочь рассредоточить имеющиеся запасы боекомплектов и уберечь их от ударов украинских БПЛА и ракет.

"Агенты сообщают, что объект охраняется десантниками и представителями ЧВК, которые располагаются неподалеку", — отметили в "АТЕШ".

Там также подчеркнули, что в окрестностях вблизи места строительства расположены системы ПВО С-400 и С-300.

"Мы продолжим наблюдать за активностью российских военных в регионе и за процессом строительства указанного объекта. Вся информация будет оперативно передаваться Силам обороны Украины", — отметили в "АТЕШ".

Напомним, 15 сентября OSINT-аналитик HI Sutton сообщил, что ВС РФ установили возле Новороссийска системы глушения GPS.

17 октября "АТЕШ" сообщил, что российских военных начали обучать пользоваться северокорейскими САУ.