Корабли на суше: ВС РФ установили возле Новороссийска системы глушения GPS, — OSINT

По мнению аналитиков, данная мера россиян направлена ​​на то, чтобы спрятать свои корабли от "глаз" украинских спецслужб посредством манипуляции GPS-сигналов, что приводит к спуфингу.

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Россияне разместили в районе порта Геленджик, расположенного в Новороссийске, комплексы глушения GPS. Согласно данным, собранным с помощью автоматической идентификационной системы (AIS), используемой в гражданском судоходстве, работа системы была нарушена в результате активности российского оборудования. Об этом 15 сентября сообщил OSINT-аналитик HI Sutton.

Аналитик отметил, что в районе маркерного буя № 133 были зафиксированы особенно сильные помехи. В результате работы комплекса спутниковой навигации, использующих GPS, отображается некорректно, что приводит к спуфингу — распространению ложных данных о местонахождении кораблей.

По мнению OSINT-аналитика, данная мера направлена ​​на противодействие разведывательной деятельности украинских спецслужб, что значительно усложняет выявление позиций российской корабля в порту.

Фото: Скриншот

Мониторинговая группа "Крымский ветер" также обращает внимание на подобные изменения данных, наблюдая аномалии, такие как "появление" кораблей на суше, что свидетельствует об обоях в системе. Ведущие канала пишут, что аналогичная ситуация уже несколько месяцев наблюдается у берегов оккупированного Крыма, когда местоположение судов определяется на суше, что свидетельствует об обоях в системе.

"Это незаконно согласно международному праву. С помощью спуфинга сигнал GPS искажается и местоположение, например, плавкрана, показывается даже на суше", — пишут обозреватели.

Фото: Крымский ветер

Что такое AIS

Автоматическая определительная система — это важнейший инструмент для обеспечения безопасности морского судоходства. Она передает данные о месте размещения, скорости и направлении движения кораблей, что позволяет предотвращать возникновение и управлять трафиком на море.

Система работает через радиосигналы на определенных частотах, которые принимаются и обрабатываются береговыми станциями, другими судами и спутниками. Информация, контролируемая AIS, обновляется в зависимости от скорости и маневров судна: чем быстрее судно движется или маневрирует, тем чаще передаются данные.

Таким образом создание помех для GPS, на которых базируется система AIS, не только усложняет определение точного местоположения судов, но и повышает риски для судоходства в данном регионе.

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