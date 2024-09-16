Кораблі на суші: ЗС РФ встановили біля Новоросійська системи глушіння GPS, — OSINT

На думку аналітиків, цей захід росіян спрямований на те, щоб заховати свої кораблі від "очей" українських спецслужб за допомогою маніпуляції GPS-сигналів, що призводить до спуфінгу.

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Росіяни розмістили в районі порту Геленджик, розташованого в Новоросійську, комплекси глушіння GPS. Згідно з даними, зібраними за допомогою автоматичної ідентифікаційної системи (AIS), використовуваної в цивільному судноплавстві, роботу системи було порушено внаслідок активності російського обладнання. Про це 15 вересня повідомив OSINT-аналітик HI Sutton.

Аналітик зазначив, що в районі маркерного буя № 133 було зафіксовано особливо сильні перешкоди. У результаті роботи комплексу супутникової навігації, що використовують GPS, відображається некоректно, що призводить до спуфінгу — поширення неправдивих даних про місцеперебування кораблів.

На думку OSINT-аналітика, цей захід спрямований на протидію розвідувальній діяльності українських спецслужб, що значно ускладнює виявлення позицій російського корабля в порту.

Фото: Скриншот

Моніторингова група "Кримський вітер" також звертає увагу на подібні зміни даних, спостерігаючи аномалії, як-от "поява" кораблів на суші, що свідчить про шпалери в системі. Ведучі каналу пишуть, що аналогічна ситуація вже кілька місяців спостерігається біля берегів окупованого Криму, коли місце розташування суден визначається на суші, що свідчить про шпалери в системі.

"Це незаконно згідно з міжнародним правом. За допомогою спуфінгу сигнал GPS спотворюється і місце розташування, наприклад, плавкрана, показується навіть на суші", — пишуть оглядачі.

Фото: Крымский ветер

Що таке AIS

Автоматична визначальна система — це найважливіший інструмент для гарантування безпеки морського судноплавства. Вона передає дані про місце розміщення, швидкість і напрямок руху кораблів, що дає змогу запобігати виникненню та керувати трафіком на морі.

Система працює через радіосигнали на певних частотах, які приймаються та обробляються береговими станціями, іншими суднами й супутниками. Інформація, контрольована AIS, оновлюється залежно від швидкості та маневрів судна: що швидше судно рухається або маневрує, то частіше передаються дані.

Таким чином створення перешкод для GPS, на яких базується система AIS, не тільки ускладнює визначення точного місця розташування суден, а й підвищує ризики для судноплавства в цьому регіоні.

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