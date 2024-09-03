У РФ надумали оснастити кораблі Чорноморського флоту "передовими" системами ППО

Модернізація нових кораблів РФ зумовлена загрозами з боку українських надводних безпілотників. Окупанти у такий спосіб намагаються усунути проблему, через яку постраждав не один корабель Чорноморського флоту.

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Патрульні кораблі проєкту 22160, що перебувають у складі Чорноморського флоту Росії, у 2024 році мають пройти комплексну модернізацію. Вона передбачає встановлення сучасних систем протиповітряної оборони та ракетних комплексів, що може значно змінити бойові можливості цих кораблів. Про це 3 вересня повідомили оглядачі Army Recognition із посиланням на російські джерела.

За інформацією ресурсу, наразі Чорноморський флот РФ має у своєму розпорядженні чотири такі кораблі, ще два перебувають у процесі будівництва.

Спочатку патрульні кораблі проєкту 22160 були розроблені для виконання завдань у мирний час, як-от боротьба з піратством і гарантування безпеки судноплавства. Основний акцент робили на їхню модульну конструкцію, що дає змогу швидко адаптувати кораблі до різних завдань завдяки встановленню додаткового обладнання та озброєння.

Однак нові загрози, зокрема з боку українських безпілотних надводних апаратів і ракетних систем, вимагають від Чорноморського флоту перегляду тактики застосування цих кораблів.

Технічні характеристики кораблів проєкту 22160

Кораблі проєкту 22160 мають довжину близько 94 метрів і водотоннажність від 1 600 до 1 800 тонн. Вони оснащені комбінованою дизель-газовою силовою установкою, що забезпечує дальність плавання до 6 000 морських миль (11 112 км) і максимальну швидкість до 30 вузлів (55 км/год). Екіпаж кораблів становить близько 40 осіб, але за необхідності на борту можуть розміститися до 80 членів команди.

Озброєння передбачає 76-мм морську гармату подвійного призначення, два 14,5-мм великокаліберних кулемети, гранатомети, а також опціональний ракетний комплекс "Калібр".

Кораблі обладнані вертолітним майданчиком і ангаром для гелікоптерів Ка-27, що дає їм змогу виконувати широкий спектр завдань, включно з протичовновою обороною і пошуково-рятувальними операціями.

Автори матеріалу зазначили, що з моменту введення в дію першого корабля цього класу, "Василия Быкова", наприкінці 2018 року, патрульні кораблі проєкту 22160 активно використовувалися в різних операціях. До складу флоту також увійшли такі кораблі, як "Дмитрий Рогачов" і "Павел Державин". Темпи будівництва залишалися відносно невисокими, але роботи над наступними кораблями, включно з кораблями "Сергей Котов", "Виктор Великий" і "Николай Сипягин", тривають.

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