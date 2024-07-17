Корвет "Сергей Котов" на дні: у РФ будують новий корабель проєкту 22160 "Виктор Великий"

Корабель водними шляхами було переправлено на корабельню у Санкт-Петербурзі. Таким чином, зазначили аналітики, після завершення будівництва він може дійти до Чорного моря і брати участь у війні проти України.

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Російські корабельники закінчують будівництво патрульного корабля проєкту 22160 "Виктор Великий" замість знищеного українськими силами корвета "Сергей Котов". Аналізуючи відкриті джерела, оглядачі Defense Express пишуть, що росіяни переводять цей корабель водними шляхами із Зеленодольська до Санкт-Петербурга.

Корабель "Виктор Великий" переводять до Санкт-Петербурга для добудови та подальших випробувань. Автори матеріалу звернули увагу на те, що для безпечного транспортування корабля внутрішніми водними шляхами було проведено роботи зі зменшення осадки. Зокрема, було демонтовано гвинти, щоглу з РЛС "Позитив-М", а також приварено понтони для поліпшення плавучості та прохідності під мостами.

Оглядачі підкреслили, що можливість його переміщення внутрішніми водними шляхами означає, що після завершення добудови та випробувань цей корвет може бути переведений в акваторію Азовського або Чорного моря. Це означає, що новий корабель увійде до складу Чорноморського флоту РФ, що створює потенційну загрозу для України в рамках поточного конфлікту.

Проблеми та критика проєкту 22160

Аналітики нагадали, що свого часу проєкт патрульних кораблів 22160 піддавався критиці з боку російських пропагандистських ресурсів через їхню недостатню озброєність і незадовільні характеристики.

Попри це, добудова раніше закладених кораблів триває. Таким чином "Виктор Великий" стане п'ятим кораблем цієї серії, а 2025 року планується спуск на воду шостого корабля проєкту під назвою "Николай Сипягин".

Російський корвет "Віктор Великий" проекту Фото: topwar.ru

Патрульний корабель проєкту 22160 "Виктор Великий" закладено 25 листопада 2016 року, і спущено на воду 7 травня 2024 року. Кораблі цього проєкту мають такі характеристики:

повна водотоннажність — 1800 тонн;

довжина корпусу — 94 метри;

екіпаж — від 28 до 80 осіб;

дальність плавання — до 6000 миль;

автономність — до 60 діб;

озброєння — одна 76-мм артустановка, два 14,5-мм кулемети, кілька ПЗРК;

додаткові можливості — майданчик для розміщення одного вертольота типу Ка-27 або Ка-52.

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