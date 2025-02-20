В окупованому Бердянську підірвали авто колаборанта-"гастролера": подробиці

Місцеві мешканці повідомили, що підірвана автівка горіла до ранку. На місце події прибули представники окупаційних екстрених служб, які ліквідували займання.

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У окупованому місті Бердянськ Запорізької області підірвано автомобіль окупаційного посадовця. Про це повідомляє видання "РІА Мелітополь".

За джерелами ЗМІ, вибух пролунав вночі. Після нього спалахнула пожежа. Інцидент стався неподалік дитячого садка "Капітошка".

"За інформацією наших джерел, автівка належить заступнику голови окупаційної військової адміністрації Євгену Богданову — "гастролеру" з Росії, який перебрався до Бердянська після повномасштабного вторгнення. До його обов'язків входив контроль за дорожньою інфраструктурою та фортифікаційними спорудами міста", — йдеться в повідомленні.

Місцеві мешканці повідомили, що підірвана автівка горіла до ранку. На місце події прибули представники окупаційних екстрених служб, які ліквідували займання.

Нагадаємо, що у ніч проти 24 грудня в окупованому Росією місті Бердянську підірвали автомобіль. Він міг належати голові окупаційної ради міста Василю Нечету. Відомо, що транспортний засіб повністю вигорів унаслідок вибуху.

28 жовтня стало відомо про те, що в Бердянську українська розвідка спільно з місцевим рухом опору здійснили спецоперацію з підриву залізничного мосту, яким росіяни постачали військові вантажі.