Танк, БМП-2, ББМ: ВСУ показали, как уничтожают бронетехнику ВС РФ под Купянском (видео)

Отмечается, что в течение недели по результатам боевой работы операторов ударных дронов в общей сложности были поражены и уничтожены: танк Т-90, БМП-2, боевой бронированный автомобиль, МТ-ЛБ, семь единиц автотранспорта, грейдер, миномет.

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На Купянском направлении ВСУ провели успешные атаки FPV-дронами. Среди прочего, были уничтожены танк, БМП-2, ББМ, МТ-ЛБ, грейдер, миномет и станция РЭБ. Об этом сообщается в публикации ОСГВ "Хортица".

Танк, БМП-2, ББМ: ВСУ показали, как уничтожают бронетехнику ВС РФ под Купянском

"Пилоты комендатуры быстрого реагирования разведывательно-ударных беспилотных авиационных комплексов "Феникс" бригады "Месть" результативно уничтожают пехоту, вооружение и вражескую бронетехнику в Харьковской области", — говорится в публикации.

Отмечается, что в течение недели по результатам боевой работы операторов ударных дронов в общей сложности были поражены и уничтожены: танк Т-90, БМП-2, боевой бронированный автомобиль, МТ-ЛБ, семь единиц автотранспорта, грейдер, миномет, станция РЭБ, ретранслятор и противотанковый ракетный комплекс. Сожжены два состава горюче-смазочных материалов, три генератора и сбит вражеский разведывательный дрон.

Операторы ударных БПЛА отрабатывают по любой вражеской цели, которая появляется в поле зрения.

Напомним, что в ЦПД прокомментировали "прорыв РФ" в Сумской области: штурмуют группами вдоль границы.

Также сообщалось, что в оккупированном Мариуполе партизаны взорвали работника ФСБ в собственном авто.