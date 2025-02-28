Повертаються до багатовікових методів: армія РФ дедалі частіше використовує ослів і коней, — Bild (фото)
Військові РФ використовують ослів і мулів для перевезення мінометів, води, ракет і продовольства. Але водночас на деяких відео військові з Далекого Сходу, як ковбої на Дикому Заході, пересуваються на конях за лінією фронту.
Відео, зняті на передовій, показують, що від початку лютого в російських військах дедалі частіше використовують віслюків, щоб доставляти зброю і боєприпаси на поле бою. Раніше Сили оборони України, використовуючи дрони-камікадзе та артилерійські снаряди, знищували десятки тисяч військовослужбовців і тягових засобів ЗС РФ. Про це пише Bild.
"Гострий дефіцит позашляхової техніки, мабуть, змушує російську окупаційну армію повертатися до багатовікових методів транспортування людей і вантажів", — зазначає військовий оглядач видання Юліан Репке.
З одного боку, військові використовують ослів і мулів для перевезення мінометів, води, ракет і продовольства. Але водночас на деяких відео військові з Далекого Сходу, як ковбої на Дикому Заході, пересуваються на конях за лінією фронту.
На деяких кадрах поруч із російськими позиціями облаштовано імпровізовані загони для тварин. В одному з показових роликів, знятих оператором дрона ЗСУ, військовий РФ марно намагався змусити осла зрушити з місця.
"Вони надсилають нам ослів. Справжніх ослів! Чотири штуки. Вони використовують ослів для перевезення боєприпасів. Наказано побудувати для них загін. Надворі XXI століття, а ми йдемо на війну верхи на віслюках", — йшлося у пості російського військовослужбовця в Telegram-каналі.
Російське джерело "Майорский кОртиZол" також підтвердило, що в'ючних тварин застосовують у російській армії.
"Нам видали ослика, — каже на відео розсерджений чоловік. — Він у взводі забезпечення припаркований".
Віктор Соболєв, відставний російський генерал спробував виправдати таке логістичне рішення військового командування.
"Зараз дуже великі складнощі в забезпеченні частин і підрозділів, серед іншого, і в штурмових загонах, групах тощо, боєприпасами, військово-технічним майном і продовольством. Якщо використовуються якісь методи, зокрема осли, коні тощо для доставлення боєприпасів та іншого майна на передову, то це нормально", — пояснив він.
Нагадаємо, що у ЗСУ показали, як знищують бронетехніку ЗС РФ під Куп'янськом: було пошкоджено танк, БМП-2 і ББМ.
Також повідомлялося, що експерт пояснив, чому "шахеди" стали голосніше літати.