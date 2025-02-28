Повертаються до багатовікових методів: армія РФ дедалі частіше використовує ослів і коней, — Bild (фото)

Військові РФ використовують ослів і мулів для перевезення мінометів, води, ракет і продовольства. Але водночас на деяких відео військові з Далекого Сходу, як ковбої на Дикому Заході, пересуваються на конях за лінією фронту.

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Відео, зняті на передовій, показують, що від початку лютого в російських військах дедалі частіше використовують віслюків, щоб доставляти зброю і боєприпаси на поле бою. Раніше Сили оборони України, використовуючи дрони-камікадзе та артилерійські снаряди, знищували десятки тисяч військовослужбовців і тягових засобів ЗС РФ. Про це пише Bild.

"Гострий дефіцит позашляхової техніки, мабуть, змушує російську окупаційну армію повертатися до багатовікових методів транспортування людей і вантажів", — зазначає військовий оглядач видання Юліан Репке.

З одного боку, військові використовують ослів і мулів для перевезення мінометів, води, ракет і продовольства. Але водночас на деяких відео військові з Далекого Сходу, як ковбої на Дикому Заході, пересуваються на конях за лінією фронту.

Російські військові

Російські військові

Російські військові

Російські військові

На деяких кадрах поруч із російськими позиціями облаштовано імпровізовані загони для тварин. В одному з показових роликів, знятих оператором дрона ЗСУ, військовий РФ марно намагався змусити осла зрушити з місця.

"Вони надсилають нам ослів. Справжніх ослів! Чотири штуки. Вони використовують ослів для перевезення боєприпасів. Наказано побудувати для них загін. Надворі XXI століття, а ми йдемо на війну верхи на віслюках", — йшлося у пості російського військовослужбовця в Telegram-каналі.

Російське джерело "Майорский кОртиZол" також підтвердило, що в'ючних тварин застосовують у російській армії.

"Нам видали ослика, — каже на відео розсерджений чоловік. — Він у взводі забезпечення припаркований".

Віктор Соболєв, відставний російський генерал спробував виправдати таке логістичне рішення військового командування.

"Зараз дуже великі складнощі в забезпеченні частин і підрозділів, серед іншого, і в штурмових загонах, групах тощо, боєприпасами, військово-технічним майном і продовольством. Якщо використовуються якісь методи, зокрема осли, коні тощо для доставлення боєприпасів та іншого майна на передову, то це нормально", — пояснив він.

Нагадаємо, що у ЗСУ показали, як знищують бронетехніку ЗС РФ під Куп'янськом: було пошкоджено танк, БМП-2 і ББМ.

Також повідомлялося, що експерт пояснив, чому "шахеди" стали голосніше літати.